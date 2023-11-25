中國贈送給日本的朱鹮“洋洋”去世

這是11月14日在日本橫濱拍攝的港口。（來源：新華社） 中評社北京11月25日電／據新華社報導，日本新潟縣縣廳24日發布消息說，日本環境省當天宣布，飼養在新潟縣佐渡朱鹮保護中心的雌鳥朱鹮“洋洋”23日上午去世。



“洋洋”來自中國陝西省洋縣，今年27歲，相當於人類的80餘歲高齡。



日本環境省24日發布的通報說，“洋洋”死於23日上午。“洋洋”此前因受到雷聲驚嚇扭傷腿，後無法站立，進食困難。21日，獸醫對其進行了治療並喂食。通報說，推斷“洋洋”23日因身體衰弱死亡。



新潟縣縣廳在官網上表示，“洋洋”為朱鹮在日本的野生回歸發揮了重要作用。今後新潟縣還將同日本環境省一起，與佐渡朱鹮保護中心攜手為朱鹮的野生回歸而努力。



1999年1月，“洋洋”和“友友”作為中國贈送給日本的首對朱鹮來到日本新潟縣佐渡島，並在此後歲月中為拯救日本瀕臨滅絕的朱鹮族群發揮了很大作用。



據日媒報導，1998年日本朱鹮被確定為“野生滅絕”物種。1999年“洋洋”和“友友”到來前整個日本僅剩下佐渡島上唯一的一只朱鹮。此後，為確保基因多樣性，中國又數次贈送朱鹮給日本，幫助日本重新建立了朱鹮種群。



據新潟縣環境局消息，截至目前，新潟縣內共有野生朱鹮550只。日本環境省也於2019年將朱鹮在該國瀕危物種紅色名錄中的級別，從“野生滅絕”下調至“瀕臨滅絕1A類”。