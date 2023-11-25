在日華人科技工作者等慶祝科盟成立三十周年

11月15日，人們走過日本東京澀穀車站前的十字路口。（來源：新華社） 中評社北京11月25日電／據新華社報導，在日華人科技工作者、日本科技界友好人士等80餘人23日齊聚一堂，紀念中日和平友好條約締結45周年，慶祝“在日中國科學技術者聯盟”（簡稱“科盟”）成立30周年，表示要繼續發揮中日兩國之間橋梁和紐帶的作用，推動兩國科技領域的交流合作。



科盟會長楊克儉在致辭中表示，科盟始終以“務實”“架橋”和“貢獻”六字方針為宗旨，在中日之間，在科技界、政界、經濟界等多領域展開了廣泛而務實的交流。今後科盟將繼續努力為中日兩國的科技發展和交流合作作出更大貢獻。



據介紹，科盟成立於1993年5月15日。目前科盟的專業和地方分會數量已擴展至14個，會員2000多人。



中國駐日本大使吳江浩到會並發表致辭。吳江浩說，科盟積極發揮兩國之間的橋梁和紐帶作用，通過舉辦高層次論壇和學術研討會，協助國內有關部門、地方政府或民間友好團體開展對日招商引智、創新創業、考察交流和救災支援等活動，為推動中日科技合作、增進兩國人民友好交流作出了重要貢獻。



他指出，中日科技交流與合作是兩國和平友好關係的重要組成部分，兩國科技合作互補性強，基礎深厚，潛力巨大。當前，中日關係正處於承前啟後的關鍵時期，希望兩國科技界順應時代潮流，把握正確方向，努力排除干擾，開展更多高水平、多樣化的交流合作，更好造福兩國和世界人民，為共同應對全球性挑戰，推動全球可持續發展作出新的貢獻。



中國駐日本大使館科技處公使銜參贊祝學華應邀作中日科技交流合作回顧與展望主題演講，日中科學技術交流協會會長山脅道夫、中國工程院外籍院士藤島昭等日本科技界友好人士也到會致辭，藤島昭還發表了題為《光催化劑的多樣應用》學術報告。