新華時評：把舵中美關係大方向

10月17日，美國加利福尼亞州舊金山出現美麗雲海。（來源：新華社） 中評社北京11月25日電／據新華社報導，飛越太平洋，赴約舊金山，國家主席習近平日前與美國總統拜登舉行會晤。百年變局加速演進，世界上最重要的雙邊關係何去何從，牽動全球目光。此次具有戰略意義和深遠影響的訪問，為中美關係增信釋疑、管控分歧、拓展合作，為動蕩變革的世界注入確定性、提升穩定性，彰顯了大國領袖在重大歷史關頭為人類和平發展盡責擔當的氣魄與胸懷。



此次歷史關頭的重大訪問，是習近平主席時隔6年再次訪美，也是兩國元首自去年11月巴厘島會晤以來再次面對面會晤。在坦誠和相互尊重的氣氛裡，兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見，為實現中美關係的健康、穩定、可持續發展指明了方向，規劃了藍圖。此次訪問為中美關係這艘巨輪從舊金山再出發指明方向、規劃航線、開辟願景、增添動力。



此次歷史關頭的重大訪問，為中美關係重回正軌指明方向，也再次證明合作是中美唯一正確的選擇。習近平主席深刻指出，中美兩個大國不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。中美是選擇加強團結合作，還是挑動陣營對抗，將決定人類前途和地球未來。過去一年來，中美關係跌宕起伏，從巴厘島抵達舊金山，殊為不易。如何從舊金山再出發？習近平主席講得透徹：“首先要回答的是，中美到底是對手，還是夥伴。這是一個根本的、也是管總的問題。”如果把對方視為最主要競爭對手、最重大地緣政治挑戰和步步緊逼的威脅，必然導致錯誤的政策、採取錯誤的行動、產生錯誤的結果。美國庫恩基金會主席羅伯特·勞倫斯·庫恩指出，美中雙邊關係是世界上最重要的雙邊關係，“世界的和平與繁榮有賴於穩定、強大、具有前瞻性、互利共贏的美中關係”。



此次歷史關頭的重大訪問，為中美關係再出發規劃航線，為探索大國正確相處之道注入新動力。歷史文化、社會制度、發展道路不同的兩個大國相處，需要基於大的原則性共識。有了原則，才有方向；有了方向，才能妥處分歧、拓展合作。正是基於這一考慮，中方提出雙方應該堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，共同確保中美關係沿著正確航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。中美元首會晤期間，習近平主席指出，只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道。這三項原則既是從半個世紀來中美關係提煉的重要經驗，也是歷史上大國衝突對抗帶來的深刻啟示，應該成為中美雙方共同努力的方向。兩國的差異過去有，現在有，今後還會有，但這不能妨礙中美求同存異、開展合作。合則兩利，鬥則俱傷，這是中美打交道一條顛撲不破的真理。



此次歷史關頭的重大訪問，確立了“五個共同”的努力方向，為中美關係破浪前行開辟了新願景。習近平主席指出，這次舊金山會晤，雙方應設立新的願景：一是共同樹立正確認知；二是共同有效管控分歧；三是共同推進互利合作；四是共同承擔大國責任；五是共同促進人文交流。這“五個共同”為中美關係澆築了五根支柱，開辟了面向未來的“舊金山願景”。美國密歇根中國創新中心前顧問湯姆·沃特金斯高度認同習近平主席的重要論述，認為“‘五個共同’構成支撐美中關係的堅實基礎，將推動兩國加強合作，為兩國人民和全人類共創美好未來”。

