中美暫窗口期：需探索新型大國關係之道

（圖片來源：東方IC） 中評社北京11月25日電／據中國日報網報導，近日，習近平主席赴美國舊金山參加亞太經合組織 （APEC） 第三十次領導人非正式會議，並同美國總統拜登舉行中美元首會晤。這對於過去幾年面臨巨大下行壓力的中美關係來說，積極意義不言而喻。



在此之前，國務院副總理何立峰訪美，並與美國財政部長耶倫進行了長時間會談，雙方就不尋求經濟“脫鈎”達成共識。從現在到明年美國總統大選，中美關係的穩定和改善面臨著寶貴而又短暫的窗口期。



儘管中美關係面臨的各種挑戰和困難將會繼續存在，雙邊關係不確定、不穩定，甚至惡化的因素也沒有消失，但雙方仍可以積極“塑勢”，即為中美關係的穩定健康發展塑造有利的大環境，讓中美關係不至於在大方向上迷失和漂流。美方一再提要為中美關係建立“護欄”，這是戰術性的想法，而中國通過“塑勢”的戰略思維，不僅可以調動中美雙邊關係內部的積極動能，更可以激活地區和全球層面推動中美關係健康化的外部動能，並且約束中美關係走偏負面動能發酵。



首先，中美關係雙邊層面“塑勢”的突破口在經貿領域，激活中美投資協定談判進程可以為真正避免經濟脫鈎提供良好環境。何立峰副總理與耶倫財長舉行多輪會談，強調為兩國企業和工人提供公平競爭環境，但由於雙方均認為對方存在不公平競爭，所以需要通過談判來減少認知上的誤解。



事實上，中美兩國曾經在奧巴馬政府時期開啟了雙邊投資協定的談判，就是為了減少中美經貿關係發生結構性變化後出現經貿摩擦的結構性問題。本質上來說，中美投資協定是為了引入“外壓”來促進中美內部進行結構性調整，實現經濟發展模式的結構性轉型，為中美兩國經濟提供更為可持續的結構動力。



金融危機凸顯了美國經濟結構的不可持續性，面臨著經濟結構轉型的巨大壓力；中國同樣面臨著跨越“中等收入陷阱”和實現共同富裕的巨大挑戰。中美兩國內部改革都進入了深水區，投資協定談判就是為了互相提供良性刺激，實現共同發展的目的。



第二，主動迎接亞太地區一體化第二波高潮的到來，通過擴展和深化地區一體化進程，在地區層面上“鎖定”中美關係航向，以防“走偏”。中美關係在亞太地區，特別是海上，面臨著南海、東海和台海的三大挑戰，以及三海聯動的復合性潛在風險。在地區層面上，中美關係的走向不能任由上述負面動能成為左右中美關係的主流。

