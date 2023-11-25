人民時評：管好用好城鎮開發邊界

8月4日，河北省涿州市新星小區居民從供水車裡接水。（來源：新華社） 中評社北京11月25日電／據人民日報報導，據自然資源部消息，我國統籌劃定了城市、鎮以及各類開發區城鎮開發邊界。在優先劃好劃足耕地和永久基本農田保護紅線、應劃盡劃生態保護紅線的前提下，各省份按不超過2020年現狀城鎮建設用地總規模的1.3倍控制城鎮開發邊界範圍。對管好用好城鎮開發邊界提出具體要求，有助於引導建設活動向城鎮開發邊界內集中，進一步提高國土空間利用效率，促進綠色發展。



國土空間規劃是各類開發、保護、建設活動的基本依據。習近平總書記指出，“以國土空間規劃為依據，把城鎮、農業、生態空間和生態保護紅線、永久基本農田保護紅線、城鎮開發邊界作為調整經濟結構、規劃產業發展、推進城鎮化不可逾越的紅線”。城鎮開發邊界是“三區三線”重要組成部分，涉及城市、鎮和各類開發區等。隨著我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，資源環境約束趨緊，必須加快轉變國土開發利用方式。推動城鎮開發邊界劃定成果精準落地實施，是當務之急，也是長遠之計。



做好城鎮開發邊界管理，要強化底線思維，嚴格規範城鎮開發邊界的全生命周期管理，避免“寅吃卯糧”，為未來發展預留合理空間。當前，我國綠色、集約發展水平在不斷提升，但城鄉建設用地較為粗放、城鎮空間布局結構與資源環境承載能力不匹配等問題亟待解決。面對風險挑戰以及不確定難預料因素，我們應當著眼長遠，盡最大努力推動城鎮緊凑發展和節約集約用地，以最少的資源消耗支撐經濟社會持續發展。劃定城鎮開發邊界，加大存量用地挖潛力度，推動地上地下空間復合利用，並依托國土空間規劃“一張圖”實施監督信息系統，做好實施、監督、評估、考核、執法等工作，才能更好推動城市內涵式、集約型、綠色化發展。



制度的生命力在於執行。劃定了城鎮開發邊界，就要維護好其嚴肅性和權威性。城鎮開發邊界外不得規劃建設各類開發區和產業園區，不得規劃城鎮居住用地；不得擅自突破城鎮建設用地規模和城鎮開發邊界擴展倍數，嚴禁違反法律和規劃開展用地用海審批……對明令禁止的行為，必須嚴格監督。此外，還要明確哪些情形可以對城鎮開發邊界進行局部優化，應採取什麼樣的評估調整程序。在統籌做好規劃城鎮建設用地安排的基礎上，強化制度剛性約束，才能有效防止城鎮無序蔓延、引導空間布局優化，促進城鎮高質量發展。



經濟社會發展必須建立在資源得到高效循環利用、生態環境受到嚴格保護的基礎上，城市規模需要同資源環境承載能力相適應。合理控制城鎮開發邊界，合理安排城鎮建設用地規模、結構、布局和時序，構建高質量發展的國土空間支撐體系，形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式，就能蓄積經濟社會發展潛力和後勁，為子孫後代留下一個可持續的生存環境。