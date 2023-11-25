萊榮高鐵施工建設有關問題調查情況公布

11月24日，中鐵四局工人在雄忻高鐵雄安新區地下段項目建設現場施工。（來源：新華社） 中評社北京11月25日電／據新華社報導，24日，上海鐵路監督管理局、山東省交通運輸廳組成的聯合調查組發布《關於媒體反映的萊榮高鐵施工建設有關問題調查情況的通報》。



通報稱，7月20日，媒體反映萊榮高鐵站前3標段在施工中存在部分螺紋樁施工樁長未達設計樁長，未辦理設計變更手續，存在質量隱患等問題。國家鐵路局和山東省委、省政府高度重視，立即成立由上海鐵路監督管理局、山東省交通運輸廳組成的聯合調查組，依法依規開展調查。



針對三捷公司施工的部分螺紋樁施工樁長未達設計樁長問題。聯合調查組委托檢測機構對中建八局分包給三捷公司等單位施工的螺紋樁按照相關規範進行鑽孔抽測，同步開展加密地質勘探；委托專業機構全程監督並對路基地基質量安全進行綜合評估。通過對三捷公司參建的路基地基加密地質勘探，表明該段花崗岩風化層厚度、風化層界面起伏變化較大。經現場檢測和綜合分析評估，該路基段螺紋樁施工樁長與加密地質勘探揭示的持力層高低起伏相吻合，出現了“打不動”現象，部分螺紋樁施工樁長未達到設計樁長，但螺紋樁樁端已經進入了較好的持力層，不影響復合地基質量和安全。未發現存在偷工減料情況。



針對未履行設計變更手續問題。經調查，在螺紋樁施工中出現未達到設計樁長但樁端進入持力層時，參建單位只作了現場碰頭確認，未按照規定履行設計變更手續。



經綜合調查評估，媒體反映的路基段復合地基承載力符合工程要求，穩定性與工後沉降均滿足相關鐵路規範要求，不存在復合地基質量問題，不存在安全隱患，不影響鐵路運營安全。同時，復合地基完成後進行沉降變形觀測和評估，結果表明，萊榮高鐵全線實測和評估預測工後沉降均滿足規範要求。萊榮高鐵全線聯調聯試動態檢測等各項驗收結果表明，萊榮高鐵滿足350km／h高速鐵路運行期間軌道平順性要求，滿足高速列車運行時的安全性、平穩性要求。



調查發現，施工期間三捷公司與中建八局在施工進度、工程款支付等方面產生矛盾，2021年6月已退出施工，雙方一直未就解決糾紛問題達成一致意見。調查還發現，施工管理上存在現場管理不到位、工程分包不規範等問題。



根據調查結論，針對設計變更、施工管理、工程分包等方面存在的問題，上海鐵路監督管理局對相關責任單位及7名責任人依法作出行政處罰；按照有關規定，施工單位中國建築第八工程局有限公司、監理單位中鐵二院（成都）咨詢監理有限責任公司、設計單位中鐵第四勘察設計院集團有限公司和建設單位山東萊榮高速鐵路有限公司共對10名責任人作出處分。