“領航‘9＋2’粵港澳大灣區發展聯盟”成立

11月24日，嘉賓在香港啟動成立“領航‘9＋2’粵港澳大灣區發展聯盟”。（來源：新華社） 中評社香港11月25日電／據新華社報導，“領航‘9＋2’粵港澳大灣區發展聯盟”24日在港成立，旨在集聚粵港澳大灣區優秀企業、機構、團體及商界領袖精英、各界專家學者等，共同打造高水平國內外經濟合作新平台，推動粵港澳大灣區內各領域間的合作共贏，促進區域經濟社會協同發展。



“領航‘9＋2’粵港澳大灣區發展聯盟”由香港大公文匯傳媒集團發起成立。該聯盟的成立儀式在“領航‘9＋2’·第四屆粵港澳大灣區發展論壇暨頒獎典禮”上舉行。



香港特區行政長官李家超當日在活動上致辭時說，香港作為粵港澳大灣區的中心城市之一，必須深刻掌握粵港澳大灣區新的歷史使命。特區政府將繼續帶領香港各界與粵港澳大灣區其他城市協同合作，將粵港澳大灣區建設成為全國以至全球最有活力、最具競爭力的地區之一。



香港大公文匯傳媒集團董事長李大宏致辭時表示，聯盟的成立能更廣泛吸納各界精英才俊，打造資源對接、開放共享、並肩前行的平台，加速區域間融合發展，加強粵港澳大灣區與世界的交流，推動建設發展活力充沛、創新能力突出的世界級灣區城市群。



在論壇環節中，多位粵港澳政界代表、商界領袖和專家學者以“高質量共建大灣區”為主題，圍繞粵港澳大灣區金融互聯互通、品牌賦能、數字經濟、文化傳承等課題進行探討，借此共建高層次對話平台。主辦方在當天還舉行了頒獎禮，表彰在大灣區建設進程中貢獻突出的各界翹楚。



此次活動由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港廣東社團總會、香港中資銀行業協會、香港大灣區金融科技促進總會共同舉辦。