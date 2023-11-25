張大千《關山密雪圖》領銜佳士得今港秋拍

11月24日，在香港會議展覽中心，導賞員講解張大千作品《關山密雪圖》。（來源：新華社） 中評社香港11月25日電／據新華社報導，佳士得香港2023年秋拍24日舉槌。張大千《關山密雪圖》作為中國近現代及當代書畫拍賣重點拍品亮相，佳士得對其估價1500萬至2000萬港元。



據佳士得香港介紹，秋季拍品來源有緒，範疇廣泛，包括現代及當代藝術、中國古代及近現代書畫、中國瓷器及藝術精品、珠寶、名表、手袋及配飾等。



重要中國瓷器及工藝精品拍賣將於11月30日舉行，拍品包括陶瓷和禦瓷精品、佛像以及黃花梨家具。矚目拍品包括一尊清雍正青花釉裡紅雲海騰龍紋天球瓶，此器體現了雍正時期精妙的陶瓷工藝和創新精準的技藝。



中國近現代及當代書畫拍賣將於12月1日舉行，匯聚逾200件名家書畫傑作，以及全球多個知名私人珍藏，其中包括張大千的《懸泉圖》、徐悲鴻的《仙島雙鴨》，以及黃賓虹和趙少昂等書畫名家的作品。



此外，常玉、趙無極、草間彌生、奈良美智等藝術大師和當代藝術新秀的作品將在二十及二十一世紀藝術拍賣悉數上拍。



佳士得亞太區中國書畫部主席游世勛說，此系列拍賣展示了不同年代的中國書畫經典，“我們期待與各地的收藏家和藝術愛好者分享這些珍藏所體現的藝術成就和創作激情”。