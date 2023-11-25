中評社北京11月25日電／網評：接續奮鬥是對英魂最好的告慰



來源：北京日報 作者：晁星



鷹擊長空，烈士魂歸。11月23日，中國空軍一架運－20護送第十批在韓志願軍烈士遺骸回國，2架殲－20在我國領空伴飛護航。網友刷屏留言：這是我們自己的“雙20”，你們看到了嗎？



“雄赳赳，氣昂昂，跨過鴨綠江……”73年前，數百萬將士保家衛國，遠赴沙場。從長津湖到上甘嶺，從鬆骨峰到龍源裡，在條件極為艱難、裝備差距懸殊的逆境下，將士們用熱血創造了人類戰爭史上以弱勝強的經典範例。這一戰，打出了新中國的國威，也打出了後人幾十年的和平發展環境。這一戰，19萬7千多名英雄兒女英勇捐軀，烈骨忠魂長眠在異國他鄉。73年滄海桑田，英雄的功績彪炳千秋，英雄的事跡萬古流芳。



英雄已逝，受恩不忘，山河念英魂！對“最可愛的人”，祖國沒有忘記，人民沒有忘記。今年是抗美援朝戰爭勝利70周年，也是在韓中國人民志願軍烈士遺骸歸國安葬的第十年。2013年，中韓達成將在韓志願軍烈士遺骸歸還中國的協議。十年間，回歸祖國的志願軍烈士遺骸數量已達938位，全部安葬於沈陽抗美援朝烈士陵園。“魂飛萬里，盼歸來”，迎接英雄回家，是今日國人義不容辭的責任和義務，是對錚錚英魂的告慰與祭奠，也是對英雄精神的赤誠禮贊。



歷史沉澱，英魂不朽，英雄精神也一直在教育、潤澤今人。近年來，許多志願軍老戰士走進校園，給學生上“開學第一課”，講述戰場上的青春故事。“你問我，年輕是什麼樣子的？我說，和你一樣啊……”他們說，我們背井離鄉，是希望你們不用流離失所；我們臥冰飲雪，是希望你們不用忍饑挨餓；我們舍生忘死，是希望你們永遠沐浴在陽光下……動情講述讓人動容，也不斷提醒著我們：今天的繁榮富強，源於英雄的流血犧牲；今天的幸福安康，離不開英雄的無私奉獻。



每一位英雄烈士，都是一座精神的豐碑。迎接英雄回家，是一次蕩氣回腸的精神洗禮，是對一代代人賡續不畏強暴的民族血性的現實召喚。不難看到，承平日久，社會轉型，利益分化，一些錯誤思潮乘虛而入，刻意歪曲歷史、抹黑英雄的現象時而出現。這樣那樣的詆毀、貶損，解構、質疑，污損的是國家和民族的集體記憶，傷害的是億萬人民的質朴情感。“一個有希望的民族不能沒有英雄，一個有前途的國家不能沒有先鋒。”從迎接英雄回家，到為烈士尋親、為革命先烈畫像，為的就是要展現黨和國家捍衛英雄、褒獎英雄的堅定決心，激起全社會尊崇英雄的廣泛共識和行動自覺，讓英烈精神永綻光芒、生生不息。



“祖國已無恙，多希望你們都在場”，而對英雄先烈最好的告慰，就是接續奮鬥。恰如周總理曾說的，一想到我們死去的那些烈士，我們親密的戰友們，就有使不完的勁，要加倍地努力工作，全心全意地為人民服務。今日之中國，早已走出亡國滅種的險境，但尤須“安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂”。新征程上，難關險隘不比過去少，更加呼喚“為有犧牲多壯志”的英雄精神，呼喚“敢教日月換新天”的英雄人物。



“盛世又今朝，不見青山老。”英雄今歸故里，願他們在家鄉的熱土上，睡得更安穩。“暮雪朝霜，毋改英雄意氣。”願人們在追思中感受力量，堅定走好新征途。