中評社北京11月25日電／網評：共享數字貿易發展新機遇



來源：人民日報 作者：鄒翔



數字貿易是建設貿易強國的重要支柱，全球數字貿易博覽會是推動數字貿易發展的重要平台。11月23日，習近平主席向第二屆全球數字貿易博覽會致賀信，指出“全球數字貿易蓬勃發展，成為國際貿易的新亮點”，強調“促進數字貿易改革創新發展，不斷以中國新發展為世界提供新機遇”，希望各方“攜手將數字貿易打造成為共同發展的新引擎，為世界經濟增長注入新動能”。



走進第二屆全球數字貿易博覽會現場，飛行載具、無人駕駛汽車、室外帶電作業機器人等競相亮相，人工智能、大數據、雲計算、物聯網、虛擬現實等實現突破，數字創意、數字醫療、數字娛樂等找到應用場景……在數字貿易的助力下，越來越多的新技術、新產品、新服務與新場景從夢想照進現實，不僅給千行百業帶來生機與活力，也為美好生活拓寬了深度和廣度。



中國的新發展，世界的新機遇。數據顯示，2022年我國可數字化交付的服務進出口額達3727.1億美元，規模持續擴大的同時結構不斷優化，讓共建共商共促共享數字貿易發展新機遇成為可能。全球數字貿易博覽會的成功舉辦有力證明，中國開放的大門只會越開越大。充分利用全球數字貿易博覽會平台，推動全球數字貿易高質量發展，共商合作、共促發展、共享成果，必將塑造數字貿易發展新優勢，為世界經濟增長增添動力。