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兩岸醫育醫教創新人才交流活動在北京舉行
http://www.CRNTT.com
2023-11-26 00:26:18
活動現場（來源：主辦方供圖）
中評社北京11月26日電（助理記者 趙海欣）由清華大學兩岸發展研究院主辦的“兩岸醫育醫教創新人才交流活動”11月25日開幕。北京市台辦副主任張磊，清華大學兩岸發展研究院常務副院長王治強，台灣ACEI早期發展協會理事長陳協鴻出席開幕式並致辭。活動由清華大學兩岸發展研究院辦公室主任張征征主持。
來自兩岸的70餘位專家、學者和行業代表參加活動，共同探討兩岸醫育醫教行業的發展路徑和人才培養模式，為兩岸相關領域的融合發展貢獻智慧和力量。
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