中國代表敦促日本全面配合接受嚴格國際監督

資料圖（新華社） 中評社北京11月25日電／據新華社報導，中國常駐國際原子能機構代表李鬆大使24日在國際原子能機構11月理事會上發言，重申中方堅決反對日本福島核污染水排海，敦促日方全面配合接受嚴格國際監督。



李鬆表示，日方不顧國際社會普遍質疑和有關國家強烈反對，強行啟動並不斷推進福島核污染水排海。福島核污染水排海絕不是日本一家的私事，是重大核安全問題，事關全人類健康、全球海洋環境、國際公共利益。中方堅決反對日方排海行徑，敦促日方停止排海。日本應該嚴肅對待國內外合理關切，本著負責任和建設性態度妥善處理福島核污染水問題。



李鬆指出，人為向海洋排放核事故污染水前所未有，大量放射性核素排入大海產生的累積海洋效應存在極大不確定性。隨著越來越多福島核污染水排入大海，國際社會不能假定日方淨化裝置長期有效、可靠，也不能假定日方排海管理30年不失誤、不犯錯。針對日方一意孤行推進排海的行徑，中方始終堅決主張和積極推動全面加強對日國際監督，不斷完善對福島核污染水排海的長期國際監測安排。中方要求國際原子能機構秘書處秉持客觀、公正、科學態度，加強與成員國的溝通，不斷加強對日國際監測安排。機構成員國、理事會應在對日國際監測安排完善過程中發揮作用，並對日方排海問題和國際監測安排進行定期審議。



李鬆強調指出，日本如果真的在福島核污染水處置問題上負起責任，對處置的安全性有信心，就應更加開放、更加透明、更加合作，與利益攸關國家進行充分、有意義的協商，高度重視各方關切和意見，積極支持機構不斷完善和加強國際監測安排。中方敦促日方本著認真負責和建設性的態度，繼續與機構秘書處和成員國開展討論，全面配合接受嚴格國際監督。他表示，中方願與利益攸關方共同努力，支持機構發揮主導作用，本著科學、負責的態度，積極參加在加強對日獨立、長期、有效國際監測安排方面的努力，切實防止日方排海行徑對海洋環境和人類健康造成長期危害。



