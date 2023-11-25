第五屆海上絲綢之路國際藝術節將在泉州舉辦

2019年11月，第四屆海上絲綢之路國際藝術節在泉州舉辦 中評社北京11月25日電／據新華社報導，以“多元文明，美美與共”為主題的第五屆海上絲綢之路國際藝術節，將於12月8日至13日在泉州舉辦。來自43個國家和地區的文化團體、專家學者、藝術界人士等將齊聚這場世界文化盛宴。



23日在京舉行的新聞發布會上，主辦方介紹，本屆海藝節設有“共情之美”“天籟之美”“匠心之美”“和合之美”“炫光之美”等五大主題板塊12項活動，包括文藝演出、國際美術大展、海絲非遺展、國際木偶展演、國際南音大會唱、美食嘉年華等。



據悉，本次開幕式文藝演出將採用“即時即景，千年對話”的手法，讓泉州“閩南戲窩子”優勢與“一帶一路”共建國家的元素交相輝映。首次亮相的“海上絲綢之路國際街舞邀請展演”，將吸引十多個國家的1000多名街舞選手同台競技。



今年是泉州與日本橫濱、韓國光州共同當選“東亞文化之都”十周年，三座城市計劃通過文藝匯演及青少年美術作品展，進一步增強中日韓民眾，特別是青少年群體對多元文化的認同和包容。



支持民間交往、深化同共建國家的文明對話，是中國支持高質量共建“一帶一路”的重要內容。作為古代海上絲綢之路的重要起點和發祥地，泉州近年來相繼舉辦了亞洲藝術節、海藝節等多場國際文化交流活動。



中國文化和旅遊部國際交流與合作局副局長孔倫在發布會上說，下一步將借助“世遺泉州”的文化底蘊和地緣優勢，進一步深化與共建“一帶一路”國家的聯繫與友誼，向世界展示開放包容和日新月異的中國形象。



海上絲綢之路國際藝術節由文化和旅遊部、福建省人民政府聯合主辦，每兩年舉辦一屆，永久落戶泉州。2014年至今，前四屆共吸引60多個國家和地區的國際組織、官員學者、業內人士等廣泛參與。