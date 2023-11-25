“智慧院前醫療急救服務體系”研討會召開

中國工程院院士 俞夢孫 中評社北京11月25日電／據新華社報導，1月23日，由中國老年保健協會主辦的“智慧院前醫療急救服務體系”專家研討會在北京召開。中國工程院院士俞夢孫、全國老齡委辦公室原副主任閆青春、中國醫院協會急救中心分會秘書長陳志、北京天壇醫院心內科教授鄭華光等10餘位國內醫療和急救領域的專家參加會議並達成了共識。



據國家心血管中心統計，我國每年約有54.4萬人心源性猝死。其中，87.7%致死案例發生在醫院外，即醫生到達時，患者已經不可挽救。



據介紹，當嚴重傷害或急危重症發生時，最有效的“黃金救命時間”僅為最初的4分鐘，但基於各種原因，我國專業院前醫療急救到達現場的平均時間為 10－15分鐘（鄉鎮約30分鐘），且我國公眾常見急救知識和技能普及率卻不足1%，絕大多數群眾面對突發情況時不知所措，導致許多患者耽誤最佳搶救時機，嚴重影響院前急救的成效。



為滿足人民群眾對院前醫療急救的需求，提高我國院前醫療急救的服務能力，2020年國家衛健委與國家發改委、教育部、工信部、公安部、人社部、交通運輸部、應急管理部和國家醫保局聯合制定了《關於進一步完善院前醫療急救服務的指導意見》。



根據上述意見精神，中國老年保健協會在國家急救原則的指導下，聯合相關科研機構，在我國現有120調度平台的基礎上，提出了“智慧院前醫療急救服務體系”研究課題，力圖通過先進的科學技術手段，當居民發出“一鍵呼救”時，能搶在“黃金4分鐘”內到達呼救現場，為患者提供急需的院前急救設備設施、藥物輔料等，使呼救者能在第一時間得到有效的基礎生命支持，避免在120專業急救隊伍趕到之前失去生命，以此提高我國院前急救的成功率。



專家共識指出，“智慧院前醫療急救服務體系”課題的設立，不僅能快速、高效完成報警並將最急需的院前急救設備設施、藥品輔料送達患者手中，還可整合各種社會力量，以小區為單位，就近長期開展公益性急救知識培訓及招募志願者。這種創新引領型的做法，有望大幅提高我國居民身邊的“第一目擊者”的數量和密度。