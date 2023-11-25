11月23日，參觀者在第二屆全球數字貿易博覽會參觀。 中評社北京11月25日電／據人民日報報導，錢塘江畔，冬日煦暖，杭州國際博覽中心迎來八方賓客。11月23日至27日，第二屆全球數字貿易博覽會在此舉辦。



習近平主席向第二屆全球數字貿易博覽會致賀信指出：“當前，全球數字貿易蓬勃發展，成為國際貿易的新亮點”“希望各方充分利用全球數字貿易博覽會平台，共商合作、共促發展、共享成果，攜手將數字貿易打造成為共同發展的新引擎，為世界經濟增長注入新動能”。



行走在數貿會展館，能夠看到數字經濟發展帶來的更多可能性。數字貿易已不單單是通過數字技術手段進行實物商品貿易，跨境電商、在線支付、在線教育、遠程醫療……作為世界科技革命和產業變革的先導力量，數字技術日益融入經濟社會發展各領域全過程，深刻改變著生產方式、生活方式和社會治理方式，賦能各行各業跑出轉型升級加速度。



前沿產品集中展示，數字貿易蓬勃發展



本屆數貿會設立1個綜合館、前沿趨勢館和絲路電商館2個特色展館，還有數字技術、數字服務、數字內容和數智出行4個專業館，豐富多樣的數字化產品、應用和服務，讓人們感到數字貿易早已融入生產生活的方方面面。



綜合館內，一個外形酷萌的機器人揮舞著機械臂與觀眾下象棋，這是商湯科技帶來的人工智能機器人。“這是一款將人工智能和機械臂融合在一起的工業交互式機器人，通過視覺定位、機械臂執行，可以做到‘手眼協同’，實現毫米級的精準操作，保證下棋過程中運行順暢、落子準確，給用戶帶來沉浸式互動體驗。”展台工作人員介紹。



在前沿趨勢館，多家企業展示各類大模型在教育、醫療、城市、辦公、汽車、人機交互等領域的前沿技術探索。百度智能雲展出的交通大模型，可以利用全域感知數據，研判擁堵發生的可能性，叠加仿真推演，生成全域信控方案，並自動優化信號燈配時方案。據測算，北京亦莊布局全域信控後，路口的平均通過時間縮短28%。