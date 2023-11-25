推動稅費優惠政策直達快享

資料圖（新華社） 中評社北京11月25日電／據光明日報報導，國家稅務總局日前發布《延續優化完善的稅費優惠政策匯編（2023年版）》，對今年10月底前發布的延續、優化、完善的稅費優惠政策作了全面梳理，並進行詳細解讀，方便廣大納稅人繳費人和各地稅務人員查詢掌握，推動政策直達快享。



今年，黨中央、國務院部署實施一系列延續、優化、完善的稅費優惠政策，進一步穩定市場預期、提振市場信心、激發市場活力。此次發布的《延續優化完善的稅費優惠政策匯編（2023年版）》按照優惠政策、政策解讀、即問即答、相關文件4個部分進行編寫，收錄2023年公布的稅費優惠政策文件70份、相關征管公告6個、政策解讀6篇、即問即答10組，以及往年相關政策文件33份，在全面梳理各項稅費優惠政策的基礎上，對重點優惠政策的出台背景、減免稅費計算、享受優惠程序等開展詳細解讀，同時結合具體情景，對納稅人繳費人普遍關注的實際問題進行解答，力求讓廣大納稅人繳費人更便捷查詢政策、更準確理解政策、更全面適用政策。



國家稅務總局稅費優惠政策落實工作領導小組辦公室負責人表示，在全面推進稅費優惠政策落實過程中，稅務部門不斷優化推出個性化、精細化服務舉措，幫助納稅人繳費人對各項政策應知盡知、應享盡享。下一步還將繼續抓好政策落實“最後一公里”，推動“政策找人”更快、更准，更加高質高效地把稅費紅利送到納稅人繳費人手中。



近年來，稅務部門先後編制發布《小微企業、個體工商戶稅費優惠政策指引》《支持鄉村振興稅費優惠政策指引》等多個專題稅費優惠政策指引，本次發布的政策匯編進一步優化完善了政策匯編和指引體系。以上匯編和指引均可在國家稅務總局網站查詢，廣大納稅人繳費人可對照適用適合自身發展的稅費優惠政策，充分享受政策紅利。

