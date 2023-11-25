江西開展紀法素養提升專項行動

資料圖（新華社） 中評社北京11月25日電／據中央紀委國家監委報導，近日，江西省紀委監委第五監督檢查室聯合省紀委監委駐省委宣傳部紀檢監察組開展了第二期紀法研討活動。研討現場，大家圍繞給定問題，充分交流意見看法、共享工作經驗、互傳業務技巧。



今年9月，江西省紀委監委部署開展為期5個月的全省紀檢監察系統紀法素養提升專項行動，紀法研討就是專項行動中的重要內容之一。“在查辦案件中，我們發現新型腐敗、隱性腐敗花樣翻新，給審查調查工作帶來不小的挑戰。同時，紀檢監察幹部隊伍也存在業務骨幹不足等方面的短板。基於此，省紀委監委部署開展此次專項行動。”該省紀委監委有關負責同志介紹。



據介紹，此次專項行動圍繞全員自學、集中研討、在線答題等方面組織開展，省紀委常委會制定相關工作方案，做好頂層設計，組建工作專班統籌調度。“我們安排業務部門結合日常監督、審查調查中遇到的疑難問題，每月量身定制3到4個題目，以開放式問答題、案例題為主，改變以往‘一人講、眾人聽’模式，引導大家主動學習、自主思考。”工作專班相關負責同志說，在開展研討同時，還建立紀檢監察幹部應知應會黨內法規和國家法律清單，列出18部必學紀法條規，讓大家在學習中討論，在討論中深化學習。



堅持問題導向，緊扣實戰擬定題目開展研討，是此次專項行動的最大特點。江西省紀委監委將各業務部門和案件監督管理室等納入命題責任單位，聚焦工作中遇到的難題和易發多發的共性問題，高質量擬定研討題目。



按照江西省紀委監委統一部署，省市縣三級紀委監委堅持全系統覆蓋、全員參與，並根據實際因地制宜開展形式多樣研討活動。省紀委監委機關有的部門在研討前先集中觀看2至3個“紀法小課”微視頻，學習紀法知識；有的創設“主談＋輔談＋自由談”的研討方式，每題明確1名主談、2至3名輔談，其餘同志自由發言，充分激發大家研討積極性；萍鄉市紀委監委採取“研討發言＋現場點評”方式，組織幹部圍繞研討題目交流見解與疑惑，牽頭領導和黨支部書記進行點評，歸納總結紀法知識點，讓大家取長補短，拓寬工作思路方法；上饒市紀委監委將紀法研討題目納入黨員幹部理論學習的重要內容，採取支部、片區、學習小組等形式，通過綜合部門與業務部門的交流研討，實現理論水平和業務水平的相互促進。