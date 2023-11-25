國民黨慶　趙少康誤將拒絕喊成票投民進黨

中央軍事院校校友總會第十四屆第二次會員代表大會大合照。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北11月25日電（記者 俞敦平）25日上午國民黨大選副手候選人趙少康參加同時皆於台北市中山區一郎台日式海鮮料理餐廳舉行的“中華民國”中央軍事院校校友總會第十四屆第二次會員代表大會和中山大同區慶祝國民黨建黨129週年黨慶。他在兩邊分別都進行了，激昂的演說，呼籲大家集中意志，用選票下架民進黨，維護“國家”和平和繁榮。不過他在致詞時一度口誤把拒絕民進黨喊成票投民進黨，雖然立刻改口，但也讓現場靜默了數秒。



25日上午“中華民國”中央軍事院校校友總會第十四屆第二次會員代表大會和國民黨中山大同區建黨129週年黨慶同時於台北市中山區一郎台日式海鮮料理餐廳舉行，兩邊分別在餐廳相鄰的兩個不同的宴會廳舉行，記者詢問現場經理今天兩邊合計開了超過120桌，以一桌10人來算有超過1200人前來參加，場面熱鬧非凡。昨天才登記正式成為國民黨2024大選副手候選人的趙少康也藉此機會前來，穩固住藍軍的基本盤。



趙少康的出席引起了場內的熱烈反應，支持者凍蒜喊個不停，也不停地直接叫他是“副總統”。不過在黨慶上致詞時，他一時口誤高喊票投民進黨，讓會場瞬間靜默了一陣子，不過他反應很快，立刻發現自己口誤也更正說是要拒絕民進黨，台下的支持者們又立刻響起了熱烈的掌聲和歡呼。



在短暫的尷尬結束後，趙少康接著帶著眾人高喊大選投侯友宜、趙少康，然後“立委”票要投同樣前來參加黨慶的在地中山區現任國民黨“立委”王鴻薇。此時國民黨秘書長黃健庭也正好趕到現場，看到黃健庭現身的趙少康也立刻想起自己不久前才致詞時才提到現在單一選區兩票制，是他當年任“環保署長”時越界提出爭取來的，要大家政黨票投給國民黨，讓國民黨的不分區“立委”都能前進“立院”。



趙少康的演說引發了現場的熱烈掌聲和歡呼聲，許多支持者也直接高喊稱呼他為“副總統”，表達對他的期待和信任。趙少康也再次感謝現場的所有，他表示今天同個時間地點的兩場聚會，每一桌都是大家自願認領的。他說，現場的支持者們就是國民黨最重要的資產，也是台灣的希望。他呼籲大家團結一致，支持侯友宜，讓國民黨重返執政，讓台灣重回正軌。