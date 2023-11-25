趙少康：我的任務是把藍軍找回來

中山大同區慶祝國民黨建黨129週年黨慶大合照。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北11月25日電（記者 俞敦平)國民黨2024大選副手候選人趙少康今日參加“中華民國”中央軍事院校校友總會第十四屆第二次會員代表大會和中山大同區慶祝國民黨建黨129週年黨慶時，發表了一番激昂的演說。他表示，他本來只打算輔選的，但是看到“國家”面臨危急的狀況，兩岸隨時可能發生戰爭。他痛批，民進黨執政八年把台灣搞得一塌糊塗，沒有做任何一件好事，所以他決定跳下來參選，與侯友宜組成搭檔，希望能為台灣帶來和平、繁榮和政治清廉。他也表示，他的重要任務就是要把藍軍都找回來，鞏固藍軍，集中選票，這是勝敗的關鍵。



趙少康首先痛批，民進黨的“國防”政策，指出他們浪費“國防”預算，買了一堆沒用的武器，還欺騙人民說不會打仗。他表示，民進黨既沒有執政的能力，也沒有執政的道德，搞得兩岸情勢緊張，卻自稱是和平的守護者，簡直是天下最大的笑話。他說，如果民進黨繼續執政，台灣真的不安，兩岸真的不和平，台灣的年輕人可能要去當兵，甚至去死在戰場上。他舉例說，烏克蘭的戰爭造成了一千萬的難民，其中一半都是婦女和小孩，他呼籲在座的婦女朋友們，絕對要拒絕民進黨，票投國民黨。



趙少康表示，他是一個有聲音的“副總統”候選人，他不會像民進黨的副手一樣沒有聲音，他會說出自己的意見，不會迎合上面。他說，侯友宜敢邀請他做副手候選人，就證明了侯友宜的勇氣和度量。他表示，他們兩人會分工合作，他會跑基隆、北北基，侯友宜會跑中南部，他的重要任務就是要把藍軍都找回來，鞏固藍軍，集中選票，這是勝敗的關鍵。



趙少康也為國民黨的“立委”王鴻薇和游淑慧助選，他說，王鴻薇從議員就做得很好，擔任“立委”也也表現優異，請支持者要讓她繼續高票當選。他說，游淑慧是一個女將，一定能在“立法院”表現良好，要大家支持她。他還提醒大家，政黨票也要投國民黨，讓更多的國民黨的不分區“立委”當選。他最後呼籲大家，明年的選舉是戰爭與和平的選擇，如果希望台灣有前途，有希望，兩岸有和平，就要票投國民黨，票投侯友宜、趙少康，票投王鴻薇、游淑慧。