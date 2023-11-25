國民黨中山區黨慶　王鴻薇展現高人氣

中山大同區慶祝國民黨建黨129週年黨慶上與會貴賓高舉雙手喊當選。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北11月25日電（記者 俞敦平）25日中午在中山大同區慶祝國民黨建黨129週年黨慶上，中山區的現任區域“立委”國民黨籍的王鴻薇致詞時，展現了她和平日在“立院”問政時精確犀利不同的一面。她妙語如珠的展現出了幽默風趣又親民的一面，台下的觀眾熱烈的掌聲和歡呼也顯示了她在選區內的高人氣和政績。



25日中午國民黨2024大選副手候選人趙少康參加位於台北市中山區一郎台日式海鮮料理餐廳舉行的“中華民國”中央軍事院校校友總會第十四屆第二次會員代表大會和中山大同區慶祝國民黨建黨129週年黨慶。中山區的現任區域“立委”國民黨籍的王鴻薇也一同前來，鞏固在地深藍的票群。



王鴻薇致詞時呼籲支持者投下三張選票，讓國民黨在大選中大勝。王鴻薇表示，她感受到民眾的熱情和信心，並感謝趙少康在登記參選的最後一天，臨危受命，與侯友宜組成“齁康配”，為國民黨帶來希望。她說，侯友宜和趙少康的組合，就是“齁康凍蒜人民五齁康”，因此她呼籲大選一定要支持“齁康配”。



王鴻薇接著提醒支持者們“立委”一定要投最漂亮的那一個，引起台下一陣歡呼和掌聲。她希望中山區的選民能看清楚票上她的名字和臉，不要投錯票，因為這次中山區有多位候選人登記。她接著也拿超人氣前高雄市長韓國瑜，也是這次國民黨不分區“立委”排名第一的候選人來提醒選民政黨票要投給國民黨。她幽默的表示，但是不要在選票上去找前高雄市長韓國瑜的臉，因為韓國瑜的臉沒有印在選票上面，要去找國民黨的黨徽。她這番話語，又引發台下的笑聲和鼓掌。她最後問大家有沒有信心，並得到了熱烈的歡呼與掌聲回應。