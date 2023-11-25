王毅同法國外長科隆納會談

中評社北京11月25日電／11月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同法國外長科隆納舉行會談。



王毅表示，今年，在兩國元首戰略引領下，中法高層交往亮點紛呈，機制對話接續舉行，務實合作有序推進，人文交流快速升溫，多邊合作協調緊密。歷經60年風雨的中法兩國將繼續秉持獨立自主精神屹立於世界大國之林，將繼續以成熟穩健的雙邊關係為動蕩不安的世界提供更多的穩定性。站在新的歷史起點，中方願同法方賡續傳統、面向未來，將中法全面戰略伙伴關係打造得更加牢固、更富活力，讓中法合作繼續走在世界前列。



王毅指出，雙方要繼續發揮好中法戰略、經財、人文三大對話機制統籌協調作用，盡快盤活用好現有機制，推動建立新的對話渠道，為深化拓展兩國務實合作注入新動力。中方願同法方擴大相互開放水平，推動共建“一帶一路”高質量發展，實現互利共贏。希望法方為中國企業提供更加公平、公正、非歧視的營商環境。雙方要加大多邊領域相互支持，打造更多合作亮點，展現中法關係超越雙邊範疇、發揮全球影響的重大意義。



王毅強調，中方始終視歐洲為多極化世界中的重要一極，支持歐盟戰略自主，支持歐洲發展壯大，支持歐洲一體化進程。中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利害衝突，雙方是伙伴不是對手，合作遠大於分歧。雙方完全可以通過溝通對話增進互信，通過友好協商妥處分歧。法國是歐盟大國，相信法方將為中歐關係健康穩定發展繼續發揮重要建設性作用。



科隆納表示，法中關係特殊且重要，法方始終堅持在相互信任的基礎上開展對華合作。法方堅定奉行一個中國政策，願同中方一道，以明年法中建交60周年為契機，深化經貿、科技、農業、旅遊、航空航天、人工智能等領域合作，開啟兩國關係更加輝煌的下一個60年。法方願同中方深化在聯合國等多邊框架下合作，共同應對氣候變化、保護生物多樣性等全球性挑戰，實現聯合國可持續發展目標。法方支持建設強大的、獨立自主的歐盟，支持歐盟整體加強對華合作，支持歐中領導人會晤取得積極成果。法方支持開放合作，反對保護主義。



雙方一致同意，辦好明年中法建交60周年暨文化旅遊年系列活動，密切高層交往，深化務實合作，加強第三方市場合作，為中法全面戰略伙伴關係開闢更加廣闊的空間。



雙方一致同意，落實中法高級別人文交流機制第六次會議成果，加強教育、文化、奧運、衞生健康等領域合作，為雙方人員往來提供更多便利，推動兩國人文交流釋放更大活力，取得更大成果。法方將向中國赴法研究生發放更長期限簽證。



雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。