王毅：中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏

中評社北京11月25日電／11月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同法國外長科隆納舉行會談後共同會見記者。



新華社報導，有記者問及如何看待當前形勢下的中歐關係。王毅表示，當前國際形勢變亂交織，中方堅定支持歐洲走向團結自強，始終認為歐洲是多極世界中不可或缺的部分，是全球穩定中至關重要的一極。作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，中國和歐洲應堅持獨立自主，保持歷史定力，守護人間正道，確定並深化中歐全面戰略伙伴關係。



王毅指出，中歐要做多邊主義的踐行者，堅持通過對話談判解決危機，堅定促進國際合作應對挑戰，共同推動多邊主義和全球治理。只要中歐攜手，陣營對抗就不會出現，世界分裂就不會發生，“新冷戰”就打不起來。



中歐要做開放發展的倡導者。中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏。合作中當然會有競爭，但不能因競爭而害怕合作。最需要去掉的風險是泛政治化帶來的不確定性，最需要降低的依賴是動輒回到保護主義的窠臼。我們將傾聽歐洲企業界呼聲，認真解決來華投資者的問題，不斷提高服務水平和能力，構建國際化、法治化的營商環境。雙方要共同增強中歐經貿關係的可靠性、穩定性，共同維護產業鏈供應鏈暢通穩定。



中歐要做文明對話的推動者。世界走向何方，很大程度上取決於人類如何處理彼此差異。中歐要以開放包容的態度開展交流對話，在互學互鑒中共同進步、共同發展。中方期待同更多歐洲國家加大人員往來、深化人文交流、拉緊友誼紐帶。



王毅強調，法國是歐盟核心大國，堅持歐盟戰略自主，致力於構建互信互利的中歐伙伴關係。中方願繼續同法方一道努力，推動中歐關係取得更大發展。