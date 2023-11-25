王毅：打造更加牢固、更富活力的中法關係

中評社北京11月25日電／11月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同法國外長科隆納舉行會談後共同會見記者。



新華社報導，王毅表示，中法關係具有富有韌性的歷史傳承、敢為人先的開拓精神以及獨立理性的戰略自覺。在動蕩變化的世界中，凸顯其戰略性和引領性。中法雙方一致同意，以明年中法建交60周年為契機，賡續傳統、面向未來，在兩國元首引領下，打造更加牢固、更富活力的中法全面戰略伙伴關係。



王毅說，下階段，雙方將共同做好以下工作：



一是合力辦好“中法年”。雙方將圍繞中法建交60周年暨文化旅遊年，舉辦豐富多彩的慶祝活動。中法都是文化大國，我們期待同法方在東西方文明對話中發揮引領作用。希望兩國人民多走動、多來往、多交流。



二是深化全方位高質量合作。雙方將繼續用好戰略、經濟財金、人文三大對話機制，並創設交流對話新渠道，深化在民用核能、航空航天等傳統優勢領域合作，挖掘教育科研、能源轉型、可持續發展等新興領域合作潛力，積極探索第三方市場合作，推動共建“一帶一路”高質量發展。



三是擴大相互開放水平。中方願同法方一道，把“從法國農場到中國餐桌”機制打造成中法合作“金字招牌”。中國持續推進高質量發展和高水平開放，願為更多法國企業來華發展提供機遇，希望法方繼續為中國企業提供良好營商環境。



四是攜手應對全球性挑戰。雙方同意共同維護《巴黎協定》制度框架，支持聯合國氣候變化杜拜大會取得成功。雙方將繼續在多邊議題上加強合作，為增進南北對話和東西交流，促進全人類福祉作出積極貢獻。