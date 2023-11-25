以色列釋放39名被關押巴勒斯坦人

中評社北京11月25日電／以色列媒體24日援引以安全官員的話說，當天被巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）釋放的13名以色列婦女和兒童已由以色列國家安全總局（辛貝特）接收。巴勒斯坦消息人士說，以色列當晚釋放了39名被關押的巴勒斯坦人。



新華社報導，以軍當天晚些時候發表聲明說，已派出士兵和辛貝特人員一道陪同被釋放的13人返回以色列。



按照以方此前公佈的方案，這13人將在以色列南部一處空軍基地接受初步檢查，隨後被送往醫院進行進一步觀察或治療，並在那裡與親友團聚。



以色列總理內塔尼亞胡隨後發表視頻講話，對被釋放人員表示歡迎，並重申以色列政府將繼續努力帶回所有被扣押人員。



巴勒斯坦消息人士24日晚告訴新華社記者，以色列當晚釋放了39名被關押的巴勒斯坦人，目前這些人已乘車離開位於約旦河西岸的奧弗監獄。巴勒斯坦電視台報導說，這39人包括24名婦女和15名未成年人，主要來自約旦河西岸和東耶路撒冷地區。



卡塔爾外交部24日晚發表聲明說，卡塔爾確認紅十字國際委員會在加沙地帶接收了包括婦女和兒童在內的24名平民。這些人員包括13名以色列公民，其中一些人擁有雙重國籍，以及10名泰國公民和1名菲律賓公民。聲明還說，卡塔爾“確認以色列監獄關押的39名婦女和兒童獲釋，（以色列）履行了協議第一天的承諾”。



以色列和哈馬斯在加沙地帶的停火協議于當地時間24日上午7時（北京時間13時）正式生效。根據協議，加沙地帶將停火4天，巴勒斯坦武裝組織和以色列將停止“所有軍事行動”。

