賴清德桃園狠酸藍白終於完結篇　力推賴蕭配

賴清德今日到桃園市出席造勢活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月25日電（記者 盧誠輝）民進黨2024候選人賴清德今日下午到桃園市出席造勢大會猛酸藍白合說，藍白合演了好幾個月，終於上演完結篇，大家都看得很清楚，藍白合只是為了政黨利益與個人權力，不值得大家把“國家”交給他們。賴清德同時也提出“賴蕭配”的三大意義，強調衹有“賴蕭配”才能讓台灣走向世界。



賴清德今日下午出席北桃園競選總部成立大會，現場湧入近5千人到場支持，包括蔡英文、民進黨前“行政院長”蘇貞昌、“行政院副院長”鄭文燦與多位綠營桃園市“立委”候選和議員都到場站台助選。但副手蕭美琴今日沒有安排公開行程，並未陪同賴到桃園造勢。



賴清德表示，過去這幾個月來，藍白合的大戲已經完結篇了，藍白演了好幾個月，口口聲聲說藍白合是為了“國家”與人民，但是藍白合完結篇的時候，大家都看得很清楚，藍白根本就是為了政黨的利益，為了個人的權力，這樣大家敢放心把“國家”交給這群人嗎？



賴清德認為，藍白為什麼要合？因為不管是中國國民黨或台灣民眾黨，都不是主流的民意，所以藍白才會結合次要敵人來打擊主要敵人，所以他拜託大家“心頭抓乎定，大家一起撩落去”，支持賴蕭配繼續帶領“國家”，走向世界。



賴清德致詞時感謝蕭美琴願意和他搭檔競選，賴強調“賴蕭配”有三層意義，第一是他和蕭美琴都有堅定的信念，要守護台灣這塊土地，讓人民維持自由民主的生活，他要團結人民和世界民主陣營站在一起，守護台灣，讓台灣走向世界。



第二是“賴蕭配”的經歷最完整豐富，是最值得信賴的團隊，賴清德介紹他和蕭美琴的經歷指出，他當過“國民大會”的代表、四屆“立法委員”、兩屆市長、“行政院長”和“副總統”，而蕭美琴也同樣經過充分的磨練，蕭曾當過四屆的“立法委員”、“國安會”諮詢委員和“駐美代表處代表”，所以不論是“內政”或“外交”，他們都是最有經驗、最可靠與最值得信賴的團隊。



第三是“賴蕭配”這個團隊代表的是“信賴台灣”的方向，賴清德表示，他和蕭美琴兩人認識已近30年，心中也都有相同的理念，為了民主都不怕困難，對讓台灣如何進一步繁榮發展，他們有非常好的密切合作關係，所以衹有賴蕭配才能團結台灣，不再走回頭路。