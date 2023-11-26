大選起跑周末決戰桃園　藍氣勢強、綠搏動員

民進黨25日下午在北桃園舉辦造勢大會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月26日電（記者 盧誠輝）藍白合破局後，藍綠白各自登記參選，25日是登記後首個周末假日，藍綠在桃園市尬場比聲勢，早上中國國民黨2024候選人侯友宜與趙少康在南桃園舉辦造勢大會，下午民進黨2024候選人賴清德則在北桃園造勢，藍綠互別苗頭。



國民黨25日在桃園市平鎮區舉辦侯友宜與國民黨桃園市“立委”呂玉玲聯合競選總部成立大會，侯友宜與趙少康在登記參選後首次合體造勢，包括馬英九、國民黨桃園市長張善政、前桃園縣長吳志揚與多位藍營桃園市議員等人都到場站台助講。



民進黨則是下午在桃園市桃園區舉辦賴清德北桃園競選總部成立大會，包括蔡英文、民進黨前“行政院長”蘇貞昌、“行政院副院長”鄭文燦與多位綠營桃園市“立委”候選人和議員都到場站台助選，但和他搭檔的蕭美琴今日沒有安排公開行程，並未陪同賴清德到桃園造勢。



中評社觀察，早上藍營造勢活動現場湧入約超過5千名支持者，氣氛相當熱絡，侯友宜、趙少康與馬英九上台致詞時，台下支持者歡聲雷動，不斷高喊加油，氣勢驚人。反觀下午綠營的造勢活動，現場一樣湧入近5千名支持者，但多是帶相同帽子被動員來的老人，場外還有許多遊覽車排隊在等待上場，現場氣氛相對冷淡許多。



值得注意的是，國民黨在藍白合破局後，“侯趙配”首場造勢活動就辦在桃園市“立委”第五選區，而該選區正好是藍綠白三黨都有推出候選人的選區，包括爭取連任的國民黨“立委”呂玉玲、民進黨市議員劉仁照與台灣民眾黨不分區“立委”賴香伶，和2024大選同樣呈現藍綠白三腳督的選區，除了強調藍綠對決尬場外，企圖邊緣化民眾黨的意味也很明顯。



桃園市第五選區（平鎮區、龍潭區）在2020年第十屆“立委”選舉，國民黨“立委”呂玉玲以9.4萬多票（46.72%），打敗民進黨候選人蔣絜安的8.9萬多票（44.44%）與“國會政黨聯盟”候選人張誠的1.3萬多票（6.71%）獲得勝選；而2016年第九屆“立委”選舉，則是該選區藍綠兩黨差距最小的一次，當時呂玉玲以7.2萬多票（43.86%），打敗民進黨候選人張肇良的7萬多票（42.20%）與民國黨候選人張誠的1.7萬多票（10.79%），藍綠差距僅2千多票。

