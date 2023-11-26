中評關注：國民黨秀肌肉壓制柯營　催化棄保

侯友宜與盧秀燕、韓國瑜“三子”一同牽起顏寬恒的手造勢。（中評社 資料照） 中評社台中11月26日電（記者 方敬為）中國國民黨與台灣民眾黨2024大選“藍白合作”破局，兩黨各自登記參選，國民黨在登記後隔天即動員造勢，藍營大咖齊發，在桃園、苗栗、台中等地跑透透，展現扎實的組織實力。距離投票日衹有50天，國民黨此舉一來是“秀肌肉”對民眾黨施加壓力，二來是凝聚泛藍選民，催化棄保。



藍白整合未成，民眾黨由柯文哲搭檔吳欣盈，國民黨則由侯友宜搭檔趙少康，確立競爭關係後，國民黨25日即展開大規模造勢活動，號召黨內大咖總動員，除了侯、趙之外，包括馬英九、黨主席朱立倫、前高雄市長、不分區“立委”候選人韓國瑜、台中市長盧秀燕等，在桃園、苗栗、台中等地舉辦造勢活動，氣勢強強滾。



值得注意的是，民眾黨柯文哲在大選起跑的第一個周六並未安排造勢活動，藍白氣勢形成強烈對比，從中也顯示出，藍白在地方組織的實力差距，國民黨面對非綠陣營分裂的局面，藉由高強度的組織動員造勢，喚起泛藍支持者的團結與緊張感，設法脫穎而出。



相關策略可以從國民黨台中第二選區“立委”候選人顏寬恒25日競選總部成立大會看出端倪，顏寬恒是台中黑派少主，父親顏清標是黑派大老與國民黨親近，曾擔任省議員、“立委”，現職為大甲鎮瀾宮董事長。顏家在台中海線的影響力強大，顏寬恒競總成立大會現場湧入近2千人，支持者在馬路旁延綿800米。藍營大咖包括朱立倫、侯友宜、盧秀燕、韓國瑜、藍營區域“立委”選將都前來出席助陣，展現扎實的組織實力。

