顏寬恒拚收復失土　全家出動拜託

顏清標登台向支持請託。（中評社 資料照） 中評社台中11月26日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市第二選區“立委”候選人顏寬恒25日舉辦競選總部成立大會，現場除了藍營大咖雲集助選，顏家也總動員出面請託，包括顏寬恒父親、台中黑派大老顏清標、母親黃美貴、妻子陳麗凌、妹妹顏莉敏、兒子顏劭朋與媳婦都登台助選。由於顏寬恒曾在該選區兩度吞敗，這次顏家展現全力拚勝的決心。



台中市第二選區（烏日、大肚、龍井、沙鹿、霧峰）“立委”候選人顏寬恒25日上午舉辦競選總部成立大會，包括國民黨主席朱立倫、大選候選人侯友宜、台中市長盧秀燕、不分區“立委”候選人韓國瑜、藍營區域“立委”選將、民眾黨“立委”候選人蔡壁如、原住民“立委”候選人高金素梅等人政壇大咖出席助陣。現場湧入千人相挺，場面盛大。



該選區由台中黑派長期經營，黑派大老、大甲鎮瀾宮董事長顏清標從里長一路參選省議員、“立委”到2013年交棒給顏寬恒，2020年爭取連任失敗，輸給台灣基進陳柏惟。2021年陳柏惟遭罷免，2022年初，該選區辦理缺額補選，顏寬恒捲土重來對上民進黨林靜儀，再次吞敗，2024顏寬恒再被國民黨徵召提名參選，將二度挑戰林靜儀，顏家能否收復失土，成為各界關注焦點。



台中第二選區過去被視為藍營優勢選區，卻接連在2020“立委”選舉與2021補選落敗，讓國民黨相當警惕，因此黨內大咖特別齊聚相挺，希望助顏寬恒一臂之力，扳回一城。顏家也出動親自向選民懇託。



顏清標致詞，回憶起他剛踏入政壇時，父親顏懷叮嚀，家裡經濟狀況不佳，需要靠努力、親力親為勤走基層，才能獲得民眾認同。



顏清標說，他的努力沒有讓鄉親漏氣，當時選舉拿下全縣最高票，他也努力建設，為地方爭取預算，對他來說，選舉沒師傅、努力就成功。擔任“立委”也勤走基層，才會有這麼多民眾出來相挺。他也懇請民眾用選票支持顏寬恒，並提醒在地頭人要請家中年輕人選對人，不要被網路風向給影響，在地人要挺自己的子弟，不要選給空降只會替政黨服務的人。