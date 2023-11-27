彰化溪湖軍機公園停放C-119運輸機壯觀

溪湖軍機公園大門口擺放一架C119運輸機，相當壯觀。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月27日電（記者 方敬為）彰化溪湖鎮有一處軍事迷景點“溪湖軍機公園”，裡頭擺放1996年台海危機後陸續除役的空軍軍備，包括運輸機、戰鬥機等，還有防空飛彈，公園人行步道並塗裝成類似飛機起降跑道的模樣，別具風格，是軍事迷近距離接觸軍機的熱門景點。



溪湖鎮位於彰化平原上，土壤肥沃，加上交通四通八達，因而成為全台最重要的蔬菜產地及集散市場之一。除供應全台各地外，亦有大量蔬菜外銷至日本、香港、新加坡等地。



溪湖軍機公園由前溪湖鎮長楊宗哲於1999年設立，當時得知軍方要報廢除役軍機，於是在鎮民代表會的建議之下，請求時任空軍總司令陳肇敏（老家在溪湖鎮東溪里）協助之下，申請將這些除役軍備移至溪湖鎮內，並於本長條型公園闢建為軍機公園，一來讓民眾有機會親近這些曾經叱吒風雲，為民效命的軍機。



公園入口就是一架長達26米的C-119運輸機，非常壯觀，公園後方還有3架戰鬥機，分別是RF-104G、F-5E、F-100，以及1座勝利女神防空飛彈，連兒童的遊戲設施也是飛機造型，廁所則是停機坪造型，是彰化首座的軍機主題公園。

