數字引擎強勁　貿易發展打開新空間

中評社北京11月25日電／據新華社報導，11月23日第二屆全球數字貿易博覽會（簡稱“數貿會”）在杭州開幕。參展企業在展會上帶來了100餘項數字貿易領域最前沿的技術產品和服務，展示著全球數字貿易的新動向，也顯示著該領域的蓬勃發展之勢。



商務部在會上發布的《中國數字貿易發展報告》顯示，2012年至2022年，全球可數字化交付服務出口年均增長6.1%，高出同期全球服務出口年均增速1.6個百分點。與會嘉賓指出，數字技術快速發展，數字貿易高速增長，吸引了國內外企業競相布局，洽談合作，為貿易發展注入新活力、開啟新空間。



數貿會是國內唯一一個以數字貿易為主題的國家級、國際性、專業型展會，吸引了超800家數字貿易企業，其中包含50餘家世界500強企業，50餘家全球、全國數字貿易百強榜單企業。



走進杭州國際博覽中心，映入眼簾的是各種基於數字技術實現的新場景、新服務，展現著未來生活的新圖景。



採用“掌紋＋掌靜脈”識別技術，通過AI算法及軟硬件技術，便能在“無介質”、“非接觸”情況下實現支付。一個展台前的“掌紋＋掌靜脈”技術吸引了不少參觀者駐足，直呼“不可思議！”



類似場景還有很多。在前沿趨勢館，首次匯聚全球50個大模型，展示在教育、醫療、辦公、汽車、人機交互等領域的前沿應用；在絲路電商館，全產業鏈展示著電商平台、跨境物流、移動支付、雲服務等電商創新模式；在數智出行館，造車新勢力紛紛出場，各大品牌在現場展示最新產品和科技成果，描繪出未來出行的美好藍圖……



與會嘉賓認為，這些新技術新應用競相在中國市場亮相，背後離不開中國數字產業基礎的不斷夯實。數據顯示，2022年，我國數字經濟規模達50.2萬億人民幣，同比增長10.3%，占到GDP比重41.5%。我國數據產量達8.1ZB，同比增長22.7%，在全球占比為10.5%，居世界第二。截至今年6月，我國網民規模達10.79億人，互聯網普及率達到75.6%。