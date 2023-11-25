補強科技短板　賦能文物事業高質量發展

中評社北京11月25日電／據科技日報報導，日前，中央宣傳部、文化和旅遊部、國家文物局等13個部門聯合印發《關於加強文物科技創新的意見》（以下簡稱《意見》），對科技支撐文物事業高質量發展作出專項部署。



科技創新是文物事業高質量發展的核心動力。由於我國文物事業起步較晚，基礎薄弱，文物領域的科技創新工作存在多重短板。“與國際文化遺產強國相比、與其他領域相比，文物領域科技創新水平相對落後，難以為文物事業高質量發展提供有效支撐。”國家文物局相關負責人表示。



在這一背景下，在深入調研基礎上，國家文物局會同多部門起草了《意見》，經中央全面深化改革委員會審議通過後，多部門聯合印發。《意見》旨在破解制約文物科技創新的體制機制問題，補強文物科技短板，支撐引領文物事業可持續發展。



實現重點領域技術突破



國家文物局相關負責人表示，《意見》結合文物領域科技發展現狀和趨勢，明確了“突出重點、築牢基礎、以人為本、改革創新”的基本原則。到2025年，重點建設一批國家級和地區性文物科研機構，形成科研方向穩定、結構合理的科研人才梯隊，在重點領域突破一批文物保護和考古關鍵技術，形成若干系統解決方案。到2035年，建立跨學科跨行業、有效分工合作的文物科技創新網絡，建成文物科技基礎條件平台體系和共享服務機制，形成具有中國特色的文物科技創新系統性理論、方法與技術。



在文物領域重點技術研發方面，《意見》提出，重點突破石窟寺、古建築、土遺址、壁畫等文物病害無損／微損探測、診斷、防治和保護效果評價關鍵技術；研發出土出水脆弱文物應急保護及修復技術，優化紡織品、竹木漆器、紙質、金屬、陶質彩繪文物成套保護技術；構建適用於文物火災、洪水、震動／振動、盜竊盜掘、人為破壞等安全風險的監測、預警和防範技術體系，形成系統解決方案。推動文物資源數字化、智慧博物館建設、大遺址展示等關鍵技術研發與應用示範。通過國家科技計劃，支持文物科技創新研究。