“5G＋工業互聯網”要發揮乘數效應

中評社北京11月25日電／據經濟日報報導，日前舉行的2023中國5G＋工業互聯網大會公布了一組數據：我國5G＋工業互聯網項目已達8000個，覆蓋工業的全部41個大類，5G在工業領域應用占比超過60%。與此同時，運營商5G基站採購價格比5G＋工業互聯網發展初期下降53%，關鍵部件成本下降90%。由此可見，“以建促用、以用帶建”的思路已取得良好成效。



5G和工業互聯網都是實現經濟社會數字化轉型的重要驅動力量。其中，工業互聯網並非互聯網在工業領域的簡單應用，而是5G、大數據、人工智能等新一代信息技術與工業經濟深度融合的新型基礎設施、應用模式和工業生態，是第四次工業革命的關鍵支撐。5G則是新一代信息通信技術演進升級的重要方向，是新型基礎設施的領頭羊。與此前的移動通信技術相比，5G具有高速率、低時延、廣覆蓋和大連接等特點，能將其作為數字經濟的引擎作用進一步放大，更適合工業互聯網，兩者可謂“天作之合”。



5G和工業互聯網的融合正從加法走向乘法。實踐證明，5G與工業互聯網的融合創新發展，不僅能推動製造業從單點、局部的信息技術應用向整體的數字化、網絡化、智能化轉變，也能為5G開辟更廣闊的市場空間，有力支撐製造強國、網絡強國建設。當前，我國5G＋工業互聯網在工業領域應用占比過半，應用範圍向生產製造核心環節持續延伸，並從簡單的加法效應走向叠加倍增的乘數效應，應用潛力不斷釋放，也激發了更多新業態、新模式。



要注意的是，融合不是簡單的技術叠加。5G和工業互聯網的融合要從“單向賦能”走向“雙向奔赴”。這既包括技術的融合，如5G技術與工業控制系統的深度融合，5G＋工業互聯網與人工智能、邊緣計算、區塊鏈等新技術的融合創新，產生“核聚變”，創造真正的“殺手級”應用；也包括模式的融合，如融合模式從“單點示範”向“工廠集成”轉變，企業部署從“局部突破”向“產業集群發展”演進，不斷推進融合廣度和深度，培育5G＋工業互聯網特色產業。



融合更不能供需“兩張皮”。有報導介紹，目前工業5G芯片、模組以及網關價格呈顯著下降趨勢，尤其是5G通用模組價格已降至200餘元。但總體成本仍高於中小企業預期，且還有進一步下降空間。這一方面需要加快工業級5G產品研發推廣，提升5G工業設備供給水平，以規模應用帶動提質降本；另一方面要強化應用牽引，注重解決企業實際問題，真正為企業帶來效益，才能吸引更多企業投入應用，推動解決成本問題。