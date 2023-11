AI拓寬機器人應用領域

中評社北京11月25日電/據經濟日報報導,隨著人工智能(AI)和機器人技術的不斷發展,已經有越來越多的公司將這兩項技術應用到自身業務中。日前,科技巨頭亞馬遜推出了一款名為“Astro for Business”的智能機器人,可以為中小型企業提供巡邏、監控、智能警報等服務,從而減少入室盜竊和其他威脅。



Astro for Business機器人集合了機器人技術、智能安全和AI等先進技術。它可以自主移動或通過遙控移動,自動巡邏監控周圍環境,還配備了一個帶有夜視功能的高清潛望鏡攝像頭,可以提供實時畫面監控和雙向通話功能,並在發現異常情況時立即發出警報。這意味著,企業可以獲得24小時全天候的保護。



Astro for Business機器人目前僅在美國本土推出,可以說它的問世有效緩解了美國零售商對安全問題的擔憂。美國全國零售商聯合會指出,“有組織零售犯罪”和其他盜竊行為是去年美國零售業“大規模”縮水的主要原因,占比達到65%。隨著盜竊事件發生頻率逐漸上升,全美零售商早已陷入困境,而亞馬遜此次推出的這款機器人,無疑為全美中小型企業提供了一種新的、有效的安全解決方案。



近年來,機器人技術已逐步滲透到AI領域,並嘗試在應用端與AI進行深度融合。“AI+機器人”組合不僅可以解決安全問題,還得到了多行業的青睞。谷歌助手(Google Assistant)作為谷歌的得意之作,在AI聊天機器人中拔得頭籌。它能理解並執行用戶的語音指令,覆蓋廣泛的家居設備,讓生活更加便捷。人形機器人開發公司Apptronik公司製造的通用型人形機器人阿波羅(Apollo)成為第一個在工廠裡與人類一起工作的機器人,目前它的主要功能是在工廠裡搬運箱子和容器。它的出現不但可以提高工作效率,還能應對勞動力短缺問題。被譽為“世界上最成功的手術機器人”的達芬奇醫療機器人,是由美國Intuitive Surgical研發和生產的一種手術機器人系統,其基於AI技術,擁有精準的三維視覺以及靈活的機械臂,目前,達芬奇醫療機器人可以在手術中擔任輔助角色。



從服務型機器人到智能助手,AI與機器人技術的結合已經為各行業帶來了翻天覆地的變化。相信在不久的將來,隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展,AI和機器人技術將會在更多領域得到廣泛應用。