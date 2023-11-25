全球協作創新為“未來汽車”提智增能

中評社北京11月25日電／據經濟日報報導，“動力足、外觀好、車耐用，還要夠智能。”



隨著汽車業加速向電動化、智能化、網聯化變革，人們如今對一輛車的評價指標發生了明顯變化，越來越重視智能化所帶來的駕乘體驗。



業內普遍認為，發展智能網聯汽車產業，需充分發揮各國企業科技創新的主體作用，強化上下游企業的協調聯動，推動基礎研究、技術開發、產業協同和市場應用的產業協作，激發智能網聯汽車產業發展的新動能、新引擎、新活力。



“隨著全球經濟擺脫疫情，汽車技術越來越依賴電池和電子產品，基於信任和自由、公平和開放貿易的合作關係變得日益重要。”歐洲汽車工業協會秘書長狄薇斯（Sigrid de Vries）日前表示，由中國牽頭的智能網聯汽車市場准入和道路運營試點創新項目將對全球自動駕駛汽車產生重大影響，標誌著全球汽車行業向進一步自動化和互聯互通邁出重要一步。



作為“未來汽車”，全球智能網聯汽車正經歷“加速跑”，智能網聯汽車也開始成為全球協作創新的重要領域。



前不久，自動駕駛企業小馬智行宣布啟動北京大興國際機場至北京經開區之間的自動駕駛接駁測試，成為北京市首批獲准開啟此條運行路線測試的企業。北京首都機場開通了大興機場和首都機場自動駕駛接駁服務，真正實現自動駕駛車輛在社會開放道路上的人車混行。



“智能網聯汽車未來可能會帶來各種各樣的積極因素。”圖靈獎獲得者惠特菲爾德·迪菲（Whitfield Diffie）認為，交通成本會進一步下降，安全性會大大上升，城市內的交通效率會得到提高，交通更加靈活、快速，人們出行將更便利。



“自動駕駛將對全球汽車行業產生巨大影響，中國支持自動駕駛技術發展的國家戰略將使得該領域飛速發展。”寶馬集團董事韋博凡（Frank Weber）說，寶馬在北京、上海、沈陽和南京有四個研發創新基地，構成了寶馬在德國以外的最大研發體系，研發人數超3200人，用尖端科技創建一個可持續數字化的汽車產業。