電動智能化　打開汽車業創新“閥門”

中評社北京11月25日電／據經濟日報報導，隨著產業變革路徑向電動化、智能化縱深推進，中國汽車業打開了創新“閥門”，並推動中外汽車合作交流邁入了新階段。



汽車智能化創新不斷湧現



隨著汽車業變革進入“智能化”的下半場，圍繞汽車“高階”智能的各種創新開始不斷湧現。



近日，在商務部投資促進事務局主辦的2023汽車創新大會暨汽車創新展上，北京雲馳未來科技有限公司（簡稱雲馳未來）帶來了智能汽車車雲一體全場景信息安全解決方案。



據現場工作人員介紹，依據“安全左移、正向開發”的信息安全理論，雲馳未來自研了中央網絡控制器CNCU和智能網聯汽車安全框架Framework，能夠協同雲端VSOC平台覆蓋整車全生命周期階段的工具鏈，擺脫了汽車信息安全現有的“單點式”、“打補丁”模式，構建了“集中控制”＋“分布式” 的縱深防禦安全架構。



與會專家認為，作為智能網聯汽車的核心要素，信息安全已成為汽車產業高速發展的創新支點，而雲馳未來的智能汽車信息安全方案則提供了全新的視角，有望推動整個行業的技術進步和安全水平的提升。



另一家名為鈦方科技的國家級專精特新“小巨人”企業，則展示了以彈性波智能觸覺感知技術為核心、以芯片和傳感器為硬件載體的汽車智能交互與感知軟硬件一體解決方案，這套方案使車輛表皮擁有皮膚一樣的觸覺感知能力，實現觸覺定位、觸覺反饋、力度感應和模式識別，彌補了汽車安全行業的空白。



事實上，隨著5G、AI等新技術應用的不斷深入，不少中國企業正在向更“高階”的智能駕駛目標邁進。