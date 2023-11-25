政策出台加速自動駕駛商業化落地

中評社北京11月25日電／據經濟參考報報導，近日，工業和信息化部、公安部、住房和城鄉建設部、交通運輸部共同發布了《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點的通知》，正式啟動了智能網聯汽車的准入和上路通行試點。業內專家表示，該政策的出台有利於推動高階自動駕駛汽車量產加速落地，助力我國在全球自動駕駛產業競爭中搶占先機。



相關政策不斷完善



據介紹，智能網聯汽車融合了物聯網、雲計算、大數據、人工智能等多種創新技術，是全球新興產業發展新的競爭焦點。當前，全球自動駕駛進入商業化落地關鍵期。歐洲、美國、日本等國家和地區已通過行駛認證、豁免等方式推動L3級及以上自動駕駛汽車量產，為自動駕駛汽車合法合規“上路”提供政策支持。



我國智能網聯汽車近年來在產業規模、關鍵技術、示範應用等方面取得積極成效，是全球汽車智能化的領跑者。



工業和信息化部數據顯示，今年上半年，我國搭載輔助自動駕駛系統的智能網聯乘用車市場滲透率達到42.4%，全國已開放智能網聯汽車測試道路超過15000公里，道路測試總里程7000多萬公里。



據工信部裝備工業一司副司長郭守剛介紹，在示範應用方面，我國自動駕駛出租車、無人巴士、自主代客泊車、幹線物流以及無人配送等多場景示範應用在有序開展。在網聯發展方面，全國17個測試示範區、16個“雙智”試點城市、7個國家車聯網示範區完成了7000多公里道路智能化升級改造。



規模擴大的同時關鍵技術也取得突破。新一代電子電氣架構、車用操作系統、大算力計算芯片等實現裝車應用，跨域融合與控制器技術實現突破，高性能激光雷達感知範圍達到了250米。當前，L2級自動駕駛車型廣泛應用，多家車企已經做好了量產L3級車輛的準備。