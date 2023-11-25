北斗規模應用持續擴大

中評社北京11月25日電／據經濟日報報導，在第二屆北斗規模應用國際峰會上，工作人員（右一）向觀眾介紹北斗技術在交通管理系統中的應用。新華社記者 陳思汗攝



在日前舉行的第一屆中國測繪地理信息大會上，中國衛星導航定位協會發布的《中國北斗產業發展指數報告》顯示，截至今年上半年，北斗產業發展綜合指數達到1312點。相比2013年的250點，增長幅度超過400%。



“我國北斗產業保持高速增長和快速發展態勢，在市場化、產業化、國際化以及大眾應用等方面均獲得了巨大提升，產業發展水平已經達到新高度。”中國衛星導航定位協會會長於賢成說，我國北斗產業正在穩步邁入高質量發展新階段。



報告顯示，今年上半年，北斗產業鏈和供應鏈安全穩健，基礎持續夯實，形成芯片、模塊、天線、板卡等完整型譜，實現軟件、算法等完全自主研製，構建起國家檢測認證體系。國產芯片出貨量超億級規模，國外同類芯片支持北斗系統，形成良性發展態勢。



北斗應用規模持續擴大。截至今年上半年，我國各種類型的北斗終端設備（不含消費類電子）應用總量接近2300萬台／套，較去年同期增加超過727萬台／套，北斗應用滲透率超50%。行業領域全面覆蓋，應用深度持續增強，涉及國計民生主要行業的北斗終端設備應用數量超過1300萬台／套。



對於北斗應用規模持續擴大的原因，中位協北斗時空技術研究院院長李冬航認為，首先，國家大力推進北斗應用。國家“十四五”規劃提出，深化北斗系統推廣應用，推動北斗產業高質量發展。其次，隨著數字經濟發展，國民經濟各領域數字化轉型升級發展對北斗應用需求增長明顯，主動實現“＋北斗”發展，拓寬了市場。再次，移動互聯網科技進步，特別是北斗應用創新發展，與智能手機、穿戴式設備相結合的新技術、新產品、新應用以及新模式出現，為大眾用戶提供了新的良好體驗，推動北斗應用規模持續擴大。