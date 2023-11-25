多部門同發力　穩就業保民生

中評社北京11月25日電／據新華社報導，就業關係千家萬戶，是最大的民生。今年以來，多部門協同發力，多措並舉持續穩定就業，確保就業形勢總體穩定。



來自人力資源社會保障部的最新數據顯示，今年1至10月，全國城鎮新增就業1109萬人。高校畢業生等青年就業局勢基本穩定，農村勞動力外出務工規模繼續增加，脫貧人口務工規模達3298萬人。



“我們以強化就業優先為導向，以促進供需匹配為關鍵，以夯實基層服務為基礎，以推進數據賦能為支撐，以加強監測預警為底線，加快構建部門協同、系統聯動、服務精準、管理科學的高質量充分就業工作體系，全力促進就業形勢持續好轉。”人力資源社會保障部有關負責人說。



高校畢業生是就業工作重中之重。“我們啟動了大學生就業引航計劃，同時深化大學生實習‘揚帆計劃’，引導大學生找准自身定位，設定合理預期、做好職業規劃，實現穩定就業。”共青團中央有關負責人說。



針對部分畢業生就業難問題，共青團中央以一般院校低收入家庭學生為對象，組織全國3.7萬名高校團幹部、區縣團幹部與他們結對幫扶。今年以來，共青團成功幫助10.6萬名畢業生就業，其中2023屆畢業生8.98萬人，2022屆未就業畢業生1.62萬人。



農民工也是重點就業群體。水利部門加快水利工程建設，積極吸納農民工就業，保障困難群眾就業。今年前三季度，全國水利項目施工吸納就業約221萬人，同比增長5.7%；發放工資超410億元，同比增長37.1%。



“這其中的多數都是農村勞動力。”水利部有關負責人表示，大規模水利建設具有提供就業崗位多、吸納就業能力強的優勢。下一步，水利部將持續抓開工抓進度，吸納農民工就業；進一步推廣以工代賑，促進更多農村勞動力就近就地就業增收；同時合理開發村級河湖長、小型水庫管護員等公益性崗位，安置困難群眾就業。