北京提升服務業開放水平創新力度

中評社北京11月25日電／據人民日報報導，近日，國務院批覆同意《支持北京深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設工作方案》（以下簡稱《工作方案》）。11月24日，國務院新聞辦舉行新聞發布會，結合方案介紹北京市深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設的有關情況。



商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激介紹，《工作方案》重點從4個方向深化示範區建設：



迭代升級試點任務。進一步推進創新探索，深化服務領域的貿易投資合作，共推出170餘項新的試點舉措，數量較之前有較大增長，開放水平、創新力度也有較大提升。



主動對接國際高標準經貿規則。聚焦制度型開放，發揮示範區範圍大、行業全、樣本多的優勢，分類梳理、有序對接《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）和《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）規則，相關對接舉措達70項，占整個試點任務的40%。



服務現代化產業體系建設。圍繞電信、健康醫療、金融、文化教育、專業服務等重要領域，深化全鏈條、全環節改革開放，優化產業發展整體生態。



推動發展和安全深度融合。構建高效協同的服務業監管體系，完善重點領域安全保障措施，提升保障產業安全的風險防控能力。



2020年，北京市成為全國唯一的國家服務業擴大開放綜合示範區。經過三年努力，中國（北京）自由貿易試驗區（國家服務業擴大開放綜合示範區）聚焦科技、電信、文化等現代服務業，實施120餘項高含金量的試點舉措。2020年9月至今年9月，示範區累計吸收服務業外資457.5億美元，占全國服務業吸引外資的11.2%；今年上半年，服務業增加值占北京市地區生產總值比重達到85.9%。同時，示範區順應服務業數智化轉型趨勢，聚焦金融業態創新、關鍵核心技術研發、民生服務等前沿熱點問題，形成了3批60多項創新成果，向全國復制推廣。