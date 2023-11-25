歐洲太空探索之路挑戰重重

中評社北京11月25日電／據人民日報報導，近日，歐洲航天局在西班牙塞維利亞舉辦旨在確保阿麗亞娜6號運載火箭財務合作的峰會，試圖在德法兩國紛爭間找到折中解決方案。經過激烈討論，歐洲航天局成員國終於達成一致，決定從2026年起每年為阿麗亞娜6號火箭提供3.4億歐元公共基金，保障阿麗亞娜6號火箭明年首次試射及到2030年總共42次商業發射。



法國政府表示：“這會保障阿麗亞娜6號商業模式在未來10年的穩固性。”路透社援引法國經濟和財政部長布魯諾·勒梅爾的話稱：“這是歐洲航天史上的一個重大成功時刻。它維護了歐洲在進入太空問題上的團結。”



“在太空探索領域產生危機感”



日前，歐洲阿麗亞娜6號運載火箭在法屬圭亞那發射台上完成8分鐘“熱火”測試。據英國廣播公司報導，阿麗亞娜6號運載火箭點燃其低溫發動機，持續覆蓋整個核心飛行階段約470秒左右的時間。這一過程是對火箭太空飛行狀態的真實模擬，以評估其運行狀態。這標誌著歐洲下一代重型運載火箭首飛進入倒計時階段。



“目前，歐洲在深空探測、地球觀測、衛星導航等領域保持較高水平。近年來，歐洲太空探索和開發活動主要採用國際合作方式展開，如參與美國主導‘阿爾忒彌斯計劃’等。”中國航天系統科學與工程研究院研究員範炳健在接受記者採訪時說。



中國現代國際關係研究院軍控研究中心主任郭曉兵接受記者採訪時表示，衛星應用方面，歐洲正在維持並升級伽利略衛星導航系統並建設低軌道寬帶星座；載人航天方面，歐洲積極參與美國主導的“阿爾忒彌斯計劃”，為獵戶座載人飛船提供推進艙，還為SLS重型火箭供應部分組件，並參與建設繞月空間站。



不過，在太空探索領域，歐洲已經開始產生危機感。