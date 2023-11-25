國際金融機構預計明年新興經濟體加速復甦

中評社北京11月25日電／據經濟日報報導，中國作為世界第二大經濟體以及最大的新興市場國家，自身經濟表現對於新興市場整體表現具有舉足輕重的影響。近期，多家國際金融機構普遍預計新興市場將在2024年重新迎來較快增長，並認為其加速復甦的重要動力就是中國經濟的發展。



近期，多家國際金融機構相繼對新興市場的表現前景作出前瞻預測，普遍預計新興市場將在2024年重新迎來較快增長，並認為其加速復甦的重要動力就是中國經濟的發展。



瑞士銀行集團經濟分析師預測，2024年新興市場資產在經歷困難開局後將迎來明顯起色，全年收益將超過世界主要發達國家資產。高盛集團經濟學家也做出類似預期，其新興市場資產戰略團隊評估認為，新興市場2024年的表現將好於2023年。



瑞士銀行集團近期發布報告《投資新興市場》指出，在當前不斷變換的全球經濟和地緣政治秩序中，新興市場扮演了關鍵角色。亞洲更是這一“新秩序”的中心。中國作為亞洲最大經濟體，得益於積極的財政政策和穩健的貨幣政策，經濟活動正在明顯復甦，國內生產總值全年增速預計將超過5%的目標。中國近期增發1萬億元國債，釋放了政府致力於支持經濟復甦、穩定市場信心的強力信號。預計上述措施將刺激基礎設施投資並為2024年的國內生產總值貢獻0.4%至0.8%的增速。未來5年到10年內，中國經濟增速將穩定在4%至4.5%區間，能夠確保人均GDP在2035年翻一番，而且在這一新常態下，中國經濟也將完成轉型升級，增長主要驅動力由房地產市場、低端製造業、出口升級為大眾消費、綠色轉型和科技創新。



高盛集團經濟分析師預計，新興市場將在2024年迎來重大反彈。MSCI中國指數作為涵蓋中國投資空間的最具代表性樣本，其上漲態勢與同樣有明顯上漲的其他新興市場國家MSCI指數共同為高盛的樂觀預期提供了數據支撐。高盛集團預計，新興市場指數將在2024年繼續保持高位，其全年表現將大幅超越反映全球股市表現的標準普爾500指數。高盛集團認為，推動新興市場增長的主要因素包括全球去通脹努力取得的進展以及新興市場潛在的利率下調。另外，近期對於美聯儲結束加息的預期上漲、美元貶值、美國國債收益率下降等因素，也將聯動刺激投資者將資本向美國市場之外轉移，並且在向新興市場投資時願意接受更大風險。