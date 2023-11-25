多家銀行主動讓利，這些費用將減免！

中評社北京11月25日電／據新華社報導，近日，又一批商業銀行宣布將對部分服務費用進行減免。這是繼國有大行宣布減費讓利後，又一批銀行對服務價格進行的集中調整，將惠企利民落到實處。



連日來，興業銀行、中信銀行、光大銀行、平安銀行等多家股份制銀行發布公告，將對部分服務價格進行調整，持續提升服務質效。



興業銀行日前的公告顯示，自11月24日起，該行將取消銀行承兌匯票工本費和商業承兌匯票工本費；繼續按票面金額的0.05%收取銀行承兌匯票承兌手續費，每張匯票最低收費200元；繼續免收個人存款賬戶對賬單打印費；將零售客戶動態令牌工本費調整為按成本價收取。



中信銀行和光大銀行也對上述幾個方面的服務費用進行了減免或下調，並將自11月30日起實施。平安銀行將於12月1日下調安全認證工具工本費收費標準，部分安全認證工具從16元／個降至13.8元／個。



與此同時，多家銀行也對信用卡部分服務價格進行了相應調整。



興業銀行、中信銀行、光大銀行均提出，為信用卡客戶免費提供交易提醒及餘額變動通知；免收持卡人轉出信用卡溢繳款至境內本人本行賬戶的手續費；提供年費補刷機制；提供容時、容差服務等。



值得一提的是，上述這些銀行均調整了還款寬容度，明確將容差限額提升至100元。這意味著，如果持卡人當期未全額還款，且未歸還部分小於100元（或等值外幣）時，視同持卡人正常全額還款。



取消商業匯票工本費、免收個人存款賬戶對賬單打印費、調整信用卡還款寬容度……梳理多家銀行發布的公告不難看出，此次多家銀行調整的許多服務費用與企業、個人的日常金融需求關係密切。