十大前沿納米科技難題發布

中評社北京11月25日電／據光明日報報導，國家納米科學中心（以下簡稱“國家納米中心”）24日攜手《科學》雜誌向全球發布十大前沿納米科技難題，旨在為全球納米科技領域的科學研究提供指引，為探索納米科技的知識邊界、挖掘納米科技潛能帶來新的啟迪。此次發布的十大難題涵蓋從基礎理論到前沿應用的納米理論、納米安全性、納米催化、納米生物、納米醫藥、原子精準製造、極限測量及納米科技對光電技術、電子器件和全球可持續發展的支撐與推動作用等十個納米科技研究領域。



據瞭解，2023年4月底，國家納米中心聯合《科學》雜誌啟動前沿納米科技難題的全球征集工作。其目的是深入研究和分析目前納米科技發展面對的關鍵問題，國內外納米科技的發展現狀及其在學科支撐、科技進步、社會發展和人類生活改善等方面產生的影響，進一步推動納米科技的發展，得到了來自中國、美國、加拿大、德國、澳大利亞、新加坡、韓國等20多個國家從事納米科技研究的知名科學家和青年學者的積極反饋與響應。



本次發布的十大前沿納米科技問題結合當前國際前沿研究、未來科技發展和人類共同需求，對進一步激發納米科技工作者的好奇心和自由探索的熱情，引領未來納米科技創新發展新趨勢，集中力量攻克納米科技難題具有重要意義。據悉，《科學》雜誌曾於2005年和2021年兩次面向全球發布“125個科學問題”，引發了全球科研工作者對未來科技發展的熱烈討論與思考。



這十大前沿納米科技難題分別是：



1.是否可以構建涵蓋量子和宏觀物理特性的納米理論，進而能可靠地預測材料在納米尺度的特性？



2.納米材料的安全性與哪些特性有關？在不同的環境中如何實現對其安全性的有效調節？



3.納米科學如何助力生物學發展？