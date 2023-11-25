中國紀檢監察協會第六次會員代表大會召開

中評社北京11月25日電／據中央紀委國家監委報導，11月20日至21日，中國紀檢監察協會第六次會員代表大會在京召開。中共中央政治局常委、中央紀委書記李希作出批示，強調深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，聚焦中心工作履職盡責，為推進新時代新征程紀檢監察工作高質量發展作出貢獻。中央紀委副書記、國家監委副主任孫新陽出席會議並講話。



會議指出，中國監察學會成立30多年以來，始終緊貼黨的中心任務、緊密結合監察實踐開展工作，在推動理論和政策研究、促進學術交流和實踐發展上發揮了積極作用。更名換屆後的中國紀檢監察協會，是助力紀檢監察事業發展不可替代的力量，一定要牢記性質宗旨，忠實履職盡責，努力為紀檢監察理論和實踐服務、為中央紀委國家監委科學決策服務、為紀檢監察幹部履職擔當服務。



會議強調，做好中國紀檢監察協會工作，要堅持政治固本、思想鑄魂，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，下苦功夫學習研究、闡釋宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想；堅持圍繞中心、服務主業，聚焦正風肅紀反腐實踐深化理論研究、加強務實調研、積極建言獻策，搭建平台、促進交流、凝聚共識，打造中國特色紀檢監察理論研究和傳播的堅強陣地；堅持用心用情、關愛幹部，用好管好利劍基金，滿腔熱忱為幹部職工服務，積極傳遞組織溫暖，增強榮譽感、歸屬感，激發凝聚力、戰鬥力；堅持嚴格管理、規範運行，健全工作機制，強化自我約束，自覺接受監督，大興務實、清廉、儉朴之風，高標準、高質量、高效率，奮力開創工作新局面。



為適應新時代新征程紀檢監察工作高質量發展的需要，中國監察學會更名為中國紀檢監察協會。大會通過新修改的協會章程和工作報告，選舉產生新一屆理事會，中央紀委原副書記、十三屆全國人大監察和司法委員會主任委員吳玉良當選為協會會長。會議由中央紀委常委、國家監委委員趙世勇主持。民政部副部長張春生出席，中國紀檢監察協會會員代表、民政部社會組織管理局有關負責同志等參加。



