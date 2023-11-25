中航集團：協同類監督貫通融合

中評社北京11月25日電／據中紀委報導，“對於受處分幹部應該怎樣教育管理”“建議對移送問題線索形成閉環管理”“希望提供更多警示教育案例資料”……在中航集團黨風廉政建設和反腐敗工作協調小組會議現場，集團人力資源部、財務部、法律部、審計部等職能部門就反腐敗協作配合工作中遇到的問題困惑和意見建議進行了匯報交流。



會議通報了2022年以來中航集團各級紀檢監察機構查辦違規違紀違法案件整體情況，對年度反腐敗協調工作進行總結，對全面從嚴治黨的新形勢新任務新挑戰進行分析。



過去一年，協調小組各成員單位立足職責職能，充分發揮各自領域專業優勢，不斷完善溝通協調機制，加大案件和線索移送力度，提高案件查辦協作配合水平，形成了協同高效、各負其責、齊抓共管的反腐敗工作格局，取得了反腐敗工作新成效。



反腐敗協調工作機制進一步健全，修訂工作規則，進一步明確各成員單位的職責任務和協作方式，主動發現問題線索數占問題線索總量的比例逐漸增高，建立定期清查機制集中研判領域違規風險點。反腐敗懲治合力進一步增強，將信息、財務、法律、工程建設等方面的40餘名專家納入辦案骨幹人才庫，各成員單位協助查詢或調取相關信息共79件次，職能部門提供信息查詢、法律分析、涉案款項移交等有力保障。反腐敗綜合效果進一步提高，嚴格落實處分決定執行生效後的相關職務職級、薪酬待遇、檔案關係轉移等變更手續，推動落實紀檢監察建議，完善制度機制、堵塞管理漏洞，著力強化對重點崗位人員教育管理監督，有效發揮以案促改標本兼治的綜合效應。



會議要求協調小組各成員單位切實增強履職盡責的思想認識，樹立全局意識、責任意識；著力提升案件查辦的整體合力，完善線索移送機制、深化監督信息共享；全力構建齊抓共管的良好格局，健全暢達高效的溝通協調機制，健全標本兼治的綜合治理機制。要提高政治站位、增強協作意識，在線索移送、信息共享“無縫銜接”上下功夫，在深化以案促改促建促治上下功夫，在協同共商、同頻共振上下功夫，促進形成反腐敗“一盤棋”的工作格局，推動集團黨風廉政建設和反腐敗工作取得新成效。