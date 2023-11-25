沈陽用好巡察建議　推動問題全面高效整改

中評社北京11月25日電／據中紀委報導，遼寧省沈陽市積極推廣“好就醫、好停車、好政策、好游玩”4個典型應用場景，日前，“一網統管”“一網通辦”取得明顯實效。這樣的變化，得益於市委巡察機構的監督推動。之前，沈陽市委巡察機構向市大數據局制發巡察建議書，督導其統籌謀劃全市信息化系統建設，打破政府各部門之間“數據孤島”壁壘，建立跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業務的數據化協同管理體系。



“研究提出巡察建議，目的是更好地推動巡察發現的共性問題、普遍性問題全面整改、高效整改、徹底整改。”沈陽市委巡察辦相關負責同志說。該市委巡察機構堅持運用巡察建議推動問題解決的工作思路，把向有關職能部門制發巡察建議書作為強化巡察成果運用、推動巡察整改落實的一項重要舉措。以抓好巡察共性和突出問題整改為突破口，推動系統治理，深化標本兼治，達到建議一類、完善一批、規範一片的效果。



根據巡察情況，針對全市範圍內普遍性、共性問題，行業、領域、系統典型問題，被巡察單位自身難以解決、需要有關部門配合或系統施治的問題，基層普遍存在的、“病根”在多個職能部門或主管部門的傾向性問題等不同類型問題，需要上級領導機關或有關職能單位統籌研究解決的，市委巡察機構依據具體情況，及時向有關單位制發巡察建議書。



“市委巡察機構對每輪巡察發現的問題逐個進行盤點，歸納梳理出行業、系統、領域內存在的共性問題、典型性問題，以及群眾反映的突出問題，向市委巡察工作領導小組、市委書記專題會匯報，經領導小組和書記專題會深入分析研判後，以巡察建議書的形式，發送到相關職能主管部門。”市委巡察辦相關負責同志說。截至目前，市委巡察機構共向19家職能主管部門下發巡察建議書21份，提出各類意見建議21條。



通過制發巡察建議書，充分調動了各方資源和力量參與到巡察整改中來，以短、平、快的方式，解決了一批群眾急難愁盼問題。在十四屆市委營商環境專項巡察時，市委巡察組發現部分被巡察單位在行政執法權力運用、打造“文明規範”執法環境方面存在不嚴謹、不透明問題。經過分析研判，認為“病根”在於執法隊伍力量不足、素質不高，為此制發巡察建議書。被巡察單位高度重視，組織開展執法隊伍能力素質專項提升行動，取得良好效果。