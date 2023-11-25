加沙迎來停火首日　民眾期盼長久和平

中評社北京11月25日電／據新華社報導，24日是以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）執行為期4天停火協議的第一天，加沙地帶、以色列南部等地迎來了新一輪巴以衝突爆發一個多月以來難得的平靜。



當天，新華社記者驅車從耶路撒冷來到臨近加沙地帶的以色列城市斯代羅特。站在一處高地遠眺，可以看到加沙地帶許多建築已被炸成廢墟，聽不到戰事膠著時時斷時續的炮擊聲。



“這裡現在安全了嗎？”記者問一名以色列士兵。



“只能說目前是的。”他說。



24日晨，新華社報導員在以色列和黎巴嫩邊境沒有聽到防空警報聲，以軍與黎巴嫩真主黨的交火停止了。



穆阿塔茲的家在加沙地帶北部，衝突開始時他和家人逃到了加沙地帶南部。從幾天前鄰居拍來的照片中，他看到自己家附近已成為瓦礫堆，他家房子也嚴重受損。



終於停火了，穆阿塔茲高興的是不用再擔驚受怕了，但有家不能回又讓他有些沮喪。他不打算回家看看。“太危險了，以軍會朝你開槍。”



以軍日前宣布，停火期間不會撤離加沙地帶，將繼續留在“停火線”，並散發傳單警告逃離加沙北部的居民不要回家，“戰爭還沒結束”。



即便如此，多家媒體報導，24日仍然有成百上千加沙民眾步行、開車或者趕著驢車，踏上北上的歸家路。