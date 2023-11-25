中國與世界共享“海上絲綢之路”新機遇

中評社北京11月25日電／據新華社報導，正泰新能源海外電站工程經理諸葛雲的辦公桌抽屜裡珍藏著一枚1埃鎊硬幣，上面雕刻著太陽和光伏電板圖案。



“這是我從埃及帶回來的。”4年前，諸葛雲作為正泰團隊一員，前往埃及參與建設了本班光伏項目。



本班光伏項目位於撒哈拉沙漠東部，埃及南部阿斯旺省。該地區全年降水稀少，是世界上光照最充足的地區之一。該項目占地面積約37平方公里，總裝機容量超2000兆瓦。作為本班光伏產業園承包商和主要光伏設備供貨商，正泰新能源承包了其中165.5兆瓦的光伏電站建設工作。



“利用太陽能這種清潔型可再生能源發電，可以緩解當地用電缺口，幫助埃及改善能源結構。同時，光伏電站日常運維是一項重要工作，電站運轉周期長達25年，為當地民眾提供了工作崗位和收入。”諸葛雲說。



今年是共建“一帶一路”倡議提出10周年。10年來，眾多像本班光伏項目這樣互惠互利、促進共建國家之間的務實合作的項目落地，帶來了發展新機遇，令當地人民生活得到了改善。



“共建‘一帶一路’倡議提出以來，馬爾代夫擁有了第一座跨海大橋，印度尼西亞邁入高鐵時代，東非擁有了一條跨國電氣化鐵路——亞吉鐵路……”此間正在浙江溫州舉辦的“2023海上絲綢之路城市影響力市長交流大會”上，多名來自“海上絲綢之路”沿線城市的官員、企業代表分享了共建“一帶一路”實踐。



“如今，西哈努克市的面貌煥然一新。”柬埔寨王國西哈努克省西哈努克市市長薩卡加達說，近期，在共建“一帶一路”倡議下，連接柬埔寨首都金邊與西哈努克市、全長187公里的高速公路建成，將兩地車程從6小時縮短到2小時。



“這條高速公路大大增加了前往西哈努克市的遊客數量。希望隨著共建‘一帶一路’倡議的推進，西哈努克市不斷取得新的成就。”薩卡加達說。