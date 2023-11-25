中日盆栽水石展在京都清水寺舉辦

中評社北京11月25日電／據新華社報導，初冬時節，日本京都古刹清水寺楓葉似火、游人如織。為紀念中日和平友好條約締結45周年，中日盆栽水石展24日在京都清水寺開幕。盡顯自然山水之美的盆栽作品與寺廟古建築融為一體，吸引了大批遊客駐足觀賞。



中國駐大阪總領事薛劍在開幕式上致辭說，中國的盆景藝術在1200多年前傳到日本，之後一直在不斷發展變化。濃縮於盆盎之間的自然山水觀承載了中日兩國人民自古以來追求精致、自然、美好生活的夙願。



京都府知事西脅隆俊發表書面致辭說，長期以來日中兩國通過以盆栽為代表的文化藝術交流加深信賴、擴大友好，期待本次展覽能讓日中兩國紐帶更加牢固。



日本春花園BONSAI美術館創始人、盆栽大師小林國雄表示：“欣賞盆栽之美沒有國界，感謝盆栽讓我結識到世界各國朋友，也希望大家能夠通過盆栽廣交朋友。”



中國盆景藝術家協會秘書長蘇放在致辭中說，中日盆景和水石藝術交流有助於促進兩國間的文化對話。



開幕式結束後，與會嘉賓共同為一株樹齡800年的盆栽作品舉行澆水儀式。清水寺住持森清範表示，這是清水寺首次舉辦日中友好盆栽展覽，今日以清水寺流淌千年的山泉水澆灌，衷心祝願日中友好長長久久。



當天，小林國雄還與弟子現場表演盆栽作品創作過程，其精湛技藝吸引大批游人圍觀拍攝。



本次展覽為期四天，由中國駐大阪總領館、日本春花園BONSAI美術館和清水寺聯合主辦。展覽期間共計將展出來自中日兩國的盆栽、水石等作品50餘件。



