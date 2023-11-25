中評社北京11月25日電／據新華社報導，此輪巴以衝突已持續月餘，加沙地帶的嚴峻局勢牽動著整個世界的敏感神經。逾萬人被奪去生命，160多萬人流離失所，230萬人持續被切斷水、電、燃油、食品、藥品供應，醫院、學校、難民營、聯合國設施頻頻被襲擊。戰火之下，不僅巴以雙方損失慘重，地區和國際局勢也正在受到深遠影響。



當地人道主義危機加劇。聯合國秘書長古特雷斯坦言，加沙的人道主義系統正面臨全面崩潰，當地民眾承受著“雪崩式的災難”。戰爭的廢墟上，父母抱著孩子生前的玩偶無聲哭泣，牙牙學語的兒童在惶恐中尋不到親人的身影。這樣的情景怎能不令人潸然淚下，焦急萬分？人的生命同等寶貴，無論是巴勒斯坦平民還是以色列平民，都不應該成為武裝衝突的受害者。



地區和全球安全局勢更趨複雜。巴以衝突牽涉多方利益，衝突外溢風險增大。日前，黎巴嫩真主黨與以軍武裝衝突不斷升級，雙方邊境局勢陷入緊張。若巴以衝突進一步升級，不排除引發更大範圍的安全危機。全球範圍內，“文明衝突論”、“伊斯蘭恐懼症”、反猶主義等思潮加速蔓延，與巴以衝突相關的極端事件攀升，給各國民眾的生命財產安全帶來威脅。



世界經濟下行壓力增大。巴以衝突擾亂全球產供鏈和物流體系，給負重前行的世界經濟再添風險。世界銀行警告稱，本輪巴以衝突爆發後，國際原油價格已上漲約6%，如衝突升級擴大將嚴重影響全球原油供應，引發世界經濟震蕩。油價持續上漲將推高通脹，妨礙全球範圍遏制通脹的努力，給世界經濟前景再添不確定性。



戰爭的悲劇重演，和平的希望安在？



追溯歷史，人們不禁想問——巴以局勢為何循環往復，屢陷動蕩？巴勒斯坦難民問題為何延宕70多年？歸根結底在於巴勒斯坦問題遲遲沒有得到公正解決，“兩國方案”沒有得到落實，巴勒斯坦人民的基本權利沒有得到保障。